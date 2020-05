Ducati presenta due nuovi monopattini elettrici: le caratteristiche

Se hai intenzione di comprare un monopattino elettrico, per sfruttare il bonus da 500 per l'acquisto di monopattini e biciclette , allora ti potrebbero interessare i nuovi "e-scooter" e le e-bike pieghevoli di Ducati , venduti anche con il marchio Scrambler. L'azienda di Borgo Panigale è molto attenta sulla mobilità elettrica da oramai un paio di anni producendo e-bike e monopattini elettrici. Questa volta tocca a due nuovi monopattini elettrici, caratterizzati da caratteristiche top e da un'ottima affidabilità: stiamo parlando del Cross-E e Pro II.

Realizzati da Ducati e distribuiti su licenza esclusiva da MT Distribution, questi nuovi mezzi per la micromobilità elettrica puntano molto sullo stile. Due monopattini sono già stati presentati e altri se ne aggiungeranno nel corso del 2020, mentre le e-bike saranno presentate nelle prossime settimane . Alcuni prodotti saranno venduti direttamente anche da Ducati, attraverso i suoi concessionari ufficiali, mentre altri si potranno acquistare solo online, sul sito di MT Distribution. Ecco le caratteristiche dei primi due mezzi presentati: i monopattini elettrici Cross-E e Pro II , che saranno in vendita rispettivamente dal 20 giugno e dal 6 luglio .

Il Cross-e è un monopattino elettrico dal design decisamente appariscente, soprattutto a causa dei colori della livrea (nero e giallo) e della pedana ondulata. È dotato inoltre di pneumatici "fat" anti foratura da 6,5 pollici di diametro e spalla 110/50, specifici per lo sterrato e le strade bianche. L'impatto visivo è notevole, quanto la robustezza di questo mezzo di mobilità green.

Rispetto allo Scrambler Cross-E, il Ducati Pro II è un mezzo elettrico dal design molto più urbano. I colori sono quelli tipici di Ducati: nero, rosso e grigio. La pedana è piatta e con il marchio Ducati ben in vista. La linea è molto più sobria rispetto all'altro modello, ma non si può assolutamente dire che il Ducati Pro II passerà inosservato in città anche grazie ai materiali utilizzati, che sono visibilmente "premium".