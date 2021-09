Due ottimi laptop per lavorare al prezzo migliore

Settembre segna l’inizio di una nuova stagione di lavoro per gli italiani, molti dei quali faranno ancora smart working forse fino al 31 dicembre. Se nella Pubblica Amministrazione non è ancora chiaro quale sarà la decisione finale del Governo, infatti, nel privato si sta imponendo sempre di più il modello del lavoro “ibrido“: in parte in ufficio, in parte online.

Aggiornare l’hardware per lavorare e per fare videoconferenze, quindi, è una priorità per diversi lavoratori e il rientro dalle vacanze è un buon momento per farlo, anche grazie alle numerose offerte fatte in questo periodo dai principali produttori di laptop. Gran parte delle offerte riguardano la fascia media e bassa, ma qualcosa di interessante si trova anche nella fascia alta, come i due modelli che vi proponiamo oggi: Huawei MateBook 14 (versione 2021) e MSI Prestige 14 Evo A11M-014IT. Si tratta, in entrambi i casi, di laptop molto potenti grazie al processore Intel Core i7 di undicesima generazione che hanno un prezzo elevato ma che, al momento, sono rispettivamente in sconto di 400 e 300 euro.

Huawei MateBook 14: caratteristiche tecniche

Huawei MateBook 14 è un PC portatile con schermo touch da 14 pollici di alta qualità, con tecnologia IPS e con risoluzione 2K. E’ quindi ottimo per lunghe sessioni di fronte al computer, perché affatica di meno gli occhi.

La CPU usata su questo modello è la ottima Intel Core i7-1165G7, affiancata da 16 GB RAM e 512 GB di disco SSD. Ottimo anche il peso complessivo, che si ferma a 1,49 chilogrammi e ci permette di trasportare agevolmente questo laptop Huawei di alta gamma.

Molto ricca la connettività: due porte USB tipo A 3.2, una USB tipo C, un jack audio da 3,5 millimetri e una porta HDMI. Poi non mancano il Bluetooth 5.1 e il Wi-Fi 6 per le connessioni wireless. Ottima anche la batteria, che si ricarica tramite la porta USB-C a 65 Watt di potenza.

Con componenti di questo calibro è chiaro che il prezzo di listino di Huawei MateBook 14 2021 non può essere basso: costa infatti 1.399 euro. Oggi, però, è in sconto su Amazon e costa solo 999 euro (-400 euro, -29%).

Huawei MateBook 14 2021 – Intel Core i7-1165G7 – Versione 16/512 GB

MSI Prestige 14 Evo A11M-014IT: caratteristiche tecniche

MSI Prestige 14 Evo A11M-014IT è una macchina altrettanto valida e performante. E’ sempre un modello da 14 pollici, con risoluzione Full HD, ma il processore Intel Core i7-1185G7 è un filo più potente. Identica la dotazione di memoria: 16 GB di RAM, 512 GB di spazio di archiviazione.

Tra le porte troviamo una USB 2.0 tipo A, due USB4/Thunderbolt tipo C e un lettore di schedine microSD. Ancora una volta troviamo Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1 per la connessione senza fili e una capiente batteria che si ricarica a 65 Watt. Ancor migliore il peso, che si ferma a 1,2 chili.

Che questo MSI sia in diretta concorrenza con il Huawei MateBook 14 lo dimostra il prezzo di listino, identico: 1.399 euro. Anche in questo caso, però, il portatile è in sconto su Amazon: 1.099 euro (-300 euro, -21%).

MSI Prestige 14 Evo A11M-014IT – Intel Core i7-1185G7 – Versione 16/512 GB