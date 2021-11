E' arrivata la Xbox Series X in platino: costa quanto una macchina

Si è fatta un po’ attendere, probabilmente a causa della crisi dei chip che ha colpito in modo pesantissimo anche il mondo delle console da gaming, ma alla fine è arrivata: stiamo parlando della Xbox Series X in platino di Truly Exquisite, azienda britannica specializzata in customizzazioni di lusso di prodotti elettronici.

Un lavoro che, come ricorderete, fa anche l’azienda russa Caviar con i suoi iPhone con prezzi da capogiro. Ad essere più precisi l’offerta di Truly Exclusive in fatto di console di lusso è quanto mai completa (sia lato console, che lato lusso): comprende infatti Xbox Series X|S ma anche PlayStation 5 e relativi accessori, il tutto disponibile sia in oro 18K che in oro 24K e, infine, in platino (sia opaco che lucido). Insomma, se avete veramente tanti soldi a disposizione e volete distinguervi dal “gamer qualunque" non dovete fare altro che aprire il portafogli e contattare l’azienda inglese: qualcosa di particolarmente caro e appariscente, che possa saziare la vostra irrefrenabile voglia di lusso, lo troverete di certo.

Xbox Series X in platino: come è fatta

La Xbox Series X in platino è semplicemente, una Xbox Series X in platino: l’unica differenza con quella normale (a parte un piccolo logo Truly Exquisite vicino a quello Xbox) è che la scocca della console e del controller sono realizzati in questo preziosissimo materiale.

Una volta deciso il materiale di rivestimento, infatti, l’unica personalizzazione possibile è la scelta della finitura lucida o opaca (la lucida costa di più).

Xbox Series X in platino: quanto costa

Ma passiamo alle note dolenti: i prezzi di questi esclusivissimi prodotti per giocatori (adulti, si suppone). Partiamo dalla versione più cara di tutte: la Xbox Series X in platino con finitura lucida. Per comprarne una bisogna spendere 8.099 sterline, al cambio attuale 9.450 euro, e bisogna aspettare febbraio-marzo 2021 per la consegna. Purtroppo non ce la fa ad arrivare per Natale, altrimenti sarebbe un regalo tech graditissimo per molti.

Spendendo un centinaio di euro in più potremmo comprare una Dacia Sandero, utilitaria di segmento B che parte da 9.550 euro di listino.

Spendendo 200 sterline in meno possiamo invece comprare la stessa Xbox in platino con finitura opaca (circa 9.200 euro). Se ci accontentiamo del rivestimento in oro, invece, spendiamo un minimo di 7.499 sterline (8.750 euro) per la Xbox Series S in oro 18K opaco ad un massimo di 7.899 sterline (circa 9.200 euro) per la Xbox Series X in oro 24K lucido.