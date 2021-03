Le 7 e-bike che puoi acquistare con meno di 700 €: caratteristiche e prezzi

Le vendite delle biciclette elettriche, anche dette e-bike, sono in crescita. Avere una bicicletta con pedalata assistita permette di spostarsi velocemente, ad esempio per il tragitto casa-lavoro, risparmiando tempo, guadagnandone in salute e aiutando l’ambiente.

In Italia le e-bike che raggiungono una velocità massima di 25 chilometri orari e con un motore da 250 watt possono circolare liberamente. Munirsi di una bici elettrica offre la possibilità di abituarsi a una mobilità sostenibile, riducendo le emissioni e l’inquinamento legato alla circolazione dei veicoli. Sempre più pendolari scelgono le bici elettriche per gli spostamenti dal treno al luogo di lavoro, e anche le persone con problemi fisici possono utilizzarle, contando sull’aiuto che il motore elettrico fornisce in caso di salite o di vento frontale, che rende la pedalata più faticosa.

Il mercato delle e-bike è ormai ampio e vasto e chi vuole provare questo tipo di mobilità potrà scegliere tra un modello pieghevole, da portare anche sul treno e sui mezzi, oppure su un modello classico, come una mountain bike o una bici da passeggio a pedalata assistita. Ecco le nostre proposte.

E-bike pieghevole Revoe 551691

La bici elettrica Revoe Dirt VTC 551691 è un modello pieghevole che raggiunge la velocità massima di 25 chilometri orari, e fino a 40 chilometri di autonomia. Il motore è da 250 watt, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 36V, rimovibile e protetta da chiave, che si ricarica in 3 ore. Sul manubrio c’è un pratico display LED e il ciclista potrà utilizzare 3 velocità: 6km/h, 15 km/h e 25 km/h, più l’ausilio all’avviamento. L’e-bike è dotata di luci LED anteriori e posteriori, portapacchi, freni a disco sia anteriori che posteriori e cambio Shimano a 6 rapporti. Il tutto per soli 18 chili di peso e che supporta un carico massimo di 100 chili, acquistabile al prezzo di 699 euro.

Revoe 551691 Dirt Vtc Bicicletta Elettrica Pieghevole 20', Nero

E-bike pieghevole Urbanbiker di Hitway

La bici elettrica pieghevole Urbanbiker di Hitway è realizzata in alluminio aeronautico, offre un motore da 250 W e conta su una batteria da 7,5 Ah che garantisce fino a 45 chilometri di autonomia dopo una carica piena. Il design è molto semplice e le ruote da appena 12 pollici la rendono ottima per il trasporto sui mezzi, perché facile da riporre. L’e-bike è dotata di doppi freni a disco e comprende 3 modalità di pedalata a tre diverse velocitò, rivelandosi adatta sia per adulti che adolescenti. Il costo è di soli 369 euro su Amazon.

HITWAY Bicicletta elettrica Bicicletta elettrica Pieghevole URBANBIKER in Alluminio aeronautico Pieghevole, 7,5 Ah, Motore da 250 W, Portata Fino a 45 km BK1-HW

Kugoo B1 e-bike pieghevole

L’e-bike Kugoo B1 è una pieghevole con pneumatici da 12 pollici che raggiunge una velocità massima di 25 chilometri orari e ha un’autonomia di 23 chilometri. La bici ha un motore da 250 W e una batteria da 6 Ah, che si ricarica in sole 3-4 ore. Il peso è di circa 15,8 chilogrammi, quindi è molto facile da piegare e riporre. La bici pieghevole è dotata di un sistema di guida sicuro, con faro a induzione ad alta luminosità e freni a disco e costa 369,99 euro.

Kugoo B1 Bicicletta Elettrica Pieghevole con 250W Motore velocità Massima 25km/h, Bici Elettrica Autonomia 23km Pneumatici 14 Pollici, E-Bike pour Adulto

E-Bike Pieghevole FIIDO D4S di Amesii123

FIIDO D4S è l’e-bike pieghevole di Amesii123 con un motore da 250W e una batteria da 10,4 Ah, che richiede 7 ore per una ricarica completa. La bici ha tre diverse opzioni di modalità di guida e doppi freni a disco per e ruote anteriori e posteriori, oltre che faro a LED e un display. La bici è leggera e facile da piegare e riporre, per usarla sempre al meglio e costa 699,99 euro.

Amesii123 E-Bike Pieghevole D4S 20" 250W Motore 10,4 Ah Pedale Bici Elettrica Assiste Bicicletta per Adulti Adolescenti Viaggi in Bicicletta All'aperto Bianca

Bicicletta elettrica BIKFUN

Bikfun offre una bici elettrica in modello mountain bike con ruote da 26 pollici, motore da 250 W e batteria al litio da 8 Ah. La bici ha un telaio in lega di alluminio, un sistema di cambio Shimano a 21 velocità e tre modalità di funzionamento: ciclismo elettrico pure, pedalata assistita e ciclismo non motorizzato. Il costo su Amazon è di 699,99 euro e consente di affrontare sia la città che la montagna.

BIKFUN Bicicletta Elettrica, Bici Elettriche MTB da 26" con Batteria al Litio 36V 8Ah, Motore 250W, Shimano 21 velocità E-Bike

F.lli Schiano E-Moon

La bici elettrica E-Moon dei F.lli Schiano è un modello da passeggio con telaio in alluminio e manubrio regolabile, oltre che ruote da 26 pollici. La bici è equipaggiata con un motore da 250 W che permette di raggiungere una velocità massima di 25 chilometri orari, una batteria al litio da 13 Ah alloggiata sotto la griglia portapacchi, una comoda sella, cavalletto, luci anteriori e posteriori, parafango e cambio Shimano a 21 velocità. Il costo è di 624,90 euro.

F.lli Schiano E- Moon, Bicicletta elettrica Unisex Adulto, Nera, 26'' Il telaio: Telaio in alluminio con attacco al manubrio regolabile che permette di tenere la posizione del corpo ed una guida confortevole, con manubrio per bici da città/trekking

Il motore: potente motore anteriore ANANDA M129F da 250w che offre una lunga durata ed alte prestazioni e che può raggiungere una velocità massima as fino a 25km/h

La batteria: batteria a litio GREENWAY YJ145 da 36V 13Ah 468Wh, comodamente alloggiata sotto la griglia portapacchi

Il cambio: cambio Shimano Tourney TY21 che ti permette di selezionare facilmente 7 velocità per ogni tipo di strada tu voglia percorrere

Altre caratteristiche: La E-moon inoltre equipaggiata con grandi pneumatici Kenda, una sella comoda Selle Royal, un cavalletto centrale, un campanello, luci anteriori e posteriori e parafanghi

Ebike J5 di Nilox

Il modello J5 di Nilox è una pratica bici da passeggio a pedalata assistita con motore da 250 W e batteria al litio da 8 Ah, con un’autonomia fino a 55 chilometri con una carica. Il cambio è Shimano a 6 velocità, sul manubrio c’è un display LED e gli pneumatici sono da 26 pollici. L’e-bike è ideale per girare in città, ed è dotata di parafanghi e portapacchi. Si trova in vendita online a 680,32 euro.

Nilox Ebike J5, Unisex Adulto, Black, M