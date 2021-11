Echo Auto: Amazon Alexa entra in macchina con lo sconto Black Friday

Non c’è posto dove l’assistente vocale Amazon Alexa non possa arrivare, nemmeno l’automobile. Non stiamo parlando dei moderni sistemi di infotainment, compatibili con i comandi vocali, ma di Amazon Echo Auto, un dispositivo che può rendere smart persino una Panda 30 dell’83.

Amazon Echo Auto è infatti una versione dello smart speaker Echo studiata appositamente per l’utilizzo in auto, in grado di portare l’universo dell’assistente vocale Amazon Alexa anche sulle auto non smart: l’unica cosa di cui ha bisogno è un ingresso AUX libero nell’impianto stereo della macchina. Per il resto Echo Auto è facile da usare, comodissimo in auto e migliora anche la sicurezza alla guida, perché con i comandi vocali il guidatore evita di distogliere lo sguardo dalla strada per toccare lo stereo. Il tutto ad un prezzo accessibile, che oggi è ancor più basso grazie allo sconto del 33% attualmente in corso in occasione del Black Friday anticipato (quello vero comincia domani, 19 novembre).

Amazon Echo Auto: come funziona

Amazon Echo Auto è una piccola scatoletta da 8,5×4,7×1,3 centimetri che si aggancia con il suo supporto al cruscotto dell’auto. Al suo interno ci sono i microfoni per ricevere i comandi vocali, l’elettronica per gestirli e il chip Bluetooth per collegare il dispositivo al cellulare.

La connessione a Internet, essenziale per sfruttare l’universo smart di Alexa, viene fornita dal cellulare connesso, tramite l’app di Amazon. In buona sostanza Amazon Echo riceve i comandi dai microfoni, li elabora e li invia ad Amazon tramite la connessione cellulare e poi riproduce la risposta tramite gli altoparlanti dell’auto (connessi col cavo all’ingresso AUX).

In questo modo qualunque tipo di auto può diventare smart ed è possibile portare in auto Spotify, Amazon Music e tutte le Skill di Alexa anche se l’auto non è neanche lontanamente smart. Se ha un impianto stereo, infatti, persino un’auto d’epoca può diventare uno smart speaker su quattro ruote “Powered by Alexa".

Amazon Echo Auto: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Amazon Echo Auto è di 59,99 euro, non altissimo se consideriamo cosa può fare, e su quante automobili può farlo. Da oggi e per tutto il periodo del Black Friday, però, è in forte sconto.