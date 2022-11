Le cuffie di Amazon oggi costano pochissimo: sconto sconvolgente

Da oramai un paio di mesi Amazon ha portato in Italia un altro dei prodotti che fanno parte della grande famiglia Echo. Stiamo parlando delle cuffie Bluetooth Echo Buds, auricolari wireless top di gamma che si caratterizzano per la presenza dell’assistente vocale Alexa. Le cuffie Echo Buds hanno caratteristiche molto interessanti e in linea con quanto chiedono gli utenti nel 2022. Infatti, troviamo l’audio dinamico, la cancellazione attiva del rumore e un’ottima autonomia che può arrivare fino a 20 ore grazie alla custodia di ricarica. E soprattutto sono compatibili con qualsiasi smartphone e qualsiasi dispositivo che supporta il Bluetooth.

Le Echo Buds sono state lanciate in Italia con un buon prezzo di listino, ma oggi diventano delle vere best buy grazie allo sconto che troviamo su Amazon: le cuffie, infatti, sono disponibili a metà prezzo. Lo sconto del 50% fa toccare agli auricolari di Amazon il prezzo più basso di sempre, inferiore anche a quello del Prime Day. Difficile trovare delle cuffie top di gamma con le stesse funzionalità a questo prezzo. E c’è anche la possibilità di pagarle a rate a tasso zero utilizzando il servizio presente in pagina. Un’offerta da non farsi sfuggire, soprattutto se siete alla ricerca di un paio di cuffie da regalare per Natale (il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2023).

Echo Buds: le caratteristiche tecniche

Le Echo Buds di seconda generazione sono delle cuffie Bluetooth top di gamma che non hanno nulla da invidiare rispetto a modelli di aziende specializzate nel settore. Troviamo tutte le caratteristiche e funzionalità più richieste, a partire dall’immancabile cancellazione attiva del rumore. La tecnologia ANC di Amazon limita i rumori di sottofondo in modo da dedicare tutta la propria attenzione alla musica (da utilizzare quando non si è in situazioni di traffico complesse, in modo da non rischiare la propria incolumità).

Anche la qualità audio è piuttosto elevata, grazie alla presenza di driver di grandi dimensioni. L’audio dinamico assicura suoni sempre ben bilanciati e nitidi. Amazon ha lavorato molto anche sul design per rendere ergonomiche le Echo Buds di seconda generazione: scegliendo la giusta misura dei gommini, le cuffie aderiscono perfettamente all’orecchio.

Gli auricolari Bluetooth sono molto versatili e possono essere utilizzati in qualsiasi situazione, anche grazie all’impermeabilità. L’autonomia è molto buona: 5 ore con una sola ricarica, fino a 15 ore utilizzando la custodia di ricarica. Grazie alla ricarica veloce, bastano 15 minuti per avere fino a 2 ore di autonomia.

Una delle caratteristiche più interessanti delle Echo Buds, però, riguarda l’integrazione con Alexa. L’assistente vocale è sempre pronto a fornire il proprio aiuto e basta pronunciare una frase per avviare la riproduzione di un brano oppure di un podcast su Audible. Alexa viene in proprio soccorso anche per rispondere alle chiamate in entrata, oppure per aggiungere un articolo alla lista della spesa. Le cuffie sono compatibili anche con gli assistenti vocali Siri e Google Assistente.

Echo Buds in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi le cuffie Echo Buds di Amazon costano veramente pochissimo: le troviamo sul sito di e-commerce a un prezzo di 59,99€ con uno sconto del 50%. Il risparmio, come si può intuire, è di 60€ e c’è anche la possibilità di pagarle a rate a tasso zero: 5 mini-rate da 12€. Come per tutti i prodotti realizzati da Amazon, la consegna è super veloce e avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per le cuffie si tratta del prezzo più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce: non approfittarne sarebbe un errore. Il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2023, quindi si ha tutto il tempo per testarla fino in fondo.

