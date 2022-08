Echo Dot: l'offerta imperdibile su Amazon

La ripresa delle attività dopo la pausa estiva è resa complicata dall’accumulo di incombenze e impegni che iniziano a susseguirsi nel nostro calendario: dal lavoro alla ritorno a scuola. In questi casi sarebbe molto utile un collaboratore efficiente al nostro fianco, un assistente intelligente che ci aiuti a stare dietro a ogni impegno, ci ricordi gli appuntamenti o le scadenze e ci dia le informazioni che ci servono di più.

La tecnologia va esattamente in questa direzione e ci offre assistenti virtuali vocali smart come gli Amazon Echo Dot di 3ª e 4ª generazione, che con l ‘offerta Amazon in corso sono proposti con uno sconto notevole che arriva anche al 60%. Il vantaggio degli assistenti vocali Amazon Echo Dot è di creare con una piccola spesa un ecosistema IoT, ossia Internet delle Cose, simile a una rete, per cui è possibile ottenere con i comandi vocali, moltissime funzioni utili anche agli studenti: come fare ricerche o approfondire argomenti, inviare notifiche sulle materie del giorno dell’orario scolastico ma anche ricordare le interrogazioni grazie a specifiche "Skill" gratuite.

Echo Dot 3ª generazione: caratteristiche tecniche

Lo smart speaker Amazon Echo Dot di 3ª generazione è piccolissimo (meno di 10 cm di lunghezza), ma già ci permette di usare in modo completo l’assistente vocale Alexa.

Ciò significa che grazie all’altoparlante e al microfono incorporato potremo chiedere a Alexa di farci ascoltare musica in streaming (sono supportati Amazon Music, Apple Music, Spotify, TuneIn) o podcast e audiolibri (con Audible).

Una funzione molto utile per gli studenti riguarda le domande che si possono fare a Alexa, utili per ricerche, studio delle materie e approfondimenti. Altre funzioni utili per lo studio riguardano l’impostare timer e sveglie, ascoltare le notizie principali e anche informazioni meteo.

Infine, possiamo usare l’Amazon Echo dot di 3ª generazione per accendere o spegnere e gestire i dispositivi smart che avremo collegato, come le lampadine o il termostato.

Infine, grazie alle Skill (una sorta di mini app) di Alexa (ce ne sono centinaia e anche in italiano) è possibile aggiungere tantissime altre funzioni, come mini allenamenti, meditazione, perfezionare l’inglese oppure i quiz di cultura generale come "Vero o Falso".

Il dispositivo vocale Amazon Echo Dot di 3ª generazione ha un prezzo di listino di 49,99 euro ma grazie all’offerta in corso proposta da Amazon, lo si può pagare 19,99 euro (-60%, -30 euro).

Amazon Echo Dot 3ª generazione

Echo dot di 4ª generazione: caratteristiche tecniche

La classica forma a sfera che occupa poco meno di 10 cm di spazio dell’Amazon Echo dot di 4ª generazione caratterizza questo assistente vocale, che rispetto alla generazione precedente offre un ascolto migliore. Gli speaker, infatti sono posizionati anteriormente e sono di miglior qualità.

Riguardo le funzionalità sono le medesime presenti sugli Amazon Echo Dot di 3ª generazione anche se la 4ª generazione ha un chip più potente.

Il prezzo di listino dell’Amazon Echo dot di 4ª generazione è di 49,99 euro ma grazie allo sconto dell’offerta in corso proposto da Amazon è possibile acquistarlo a 24,99 euro (-58%, -35 euro).

Amazon Echo Dot 4ª generazione