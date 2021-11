Echo Dot 3 e Fire TV Stick a metà prezzo: l'offerta top di Amazon

Le offerte “compri 2 paghi 1" non esistono solo nei negozi fisici. Anche su Amazon, spulciando nel suo immenso database, è possibile trovare delle promozioni che permettono di risparmiare il 50% (o anche più) sul prezzo di listino. E lo stesso gigante del commercio elettronico, forse per far sentire di meno la fine degli sconti per il Black Friday, lancia un “Kit intrattenimento" composto da due dei suoi prodotti di maggior successo.

Sicuramente una delle migliori offerte post Black Friday che si possono trovare oggi su Amazon. Nello specifico, il Kit intrattenimento promosso dal colosso del commercio elettronico si compone dell’Echo Dot di terza generazione e del Fire TV Stick Lite, con telecomando con microfono ma senza comandi per la TV. Un duo a dir poco vincente, che già nel corso della settimana del Black Friday aveva fatto registrare vendite importanti. Tanto l’Echo Dot 3 quanto il Fire TV Stick Lite sono stati due dei prodotti più venduti su Amazon per il Black Friday 2021 e puntano a diventare campioni di incassi con questa offerta top.

Inoltre, per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte hi-tech disponibili su Amazon vi inviatiamo a iscrivervi sul canale Telegram di Libero Tecnologia. Nel corso della giornata riceverete, in tempo reale, le offerte top su smartphone, smart TV, cuffie e auricolari e decine di altri prodotti.

A cosa serve l’Echo Dot 3: caratteristiche e funzionalità

Il più piccolo degli smart speaker di Amazon ha tutto ciò di cui si ha bisogno per ascoltare la propria musica preferita, fare domande ad Alex e controllare tutti i dispositivi della smart home sparsi nelle stanze di casa. Nonostante le dimensioni ridotte, infatti, la qualità audio garantita dall’Amazon Echo Dot di terza generazione è incredibile: iscrivendosi a servizi di streaming audio come Amazon Music Unlimited (iscrivetevi qui per avere 3 mesi gratis) potrete ascoltare la vostra musica preferita con una qualità audio senza precedenti. Questa, però, è solo una delle funzionalità dell’altoparlante smart di Amazon: grazie ad Alexa, infatti, sarà possibile controllare i dispositivi della casa domotica dei maggiori produttori. Sarà sufficiente un semplice comando vocale per avviare l’aspirapolvere, impostare la temperatura di casa e molto altro ancora.

A cosa serve il Fire TV Stick Lite: caratteristiche e funzionalità

Poco più grande di una USB drive, la Fire TV Stick è un dongle HDMI da collegare al televisore per trasformarlo in smart TV. Si tratta, di fatto, di un mini-computer con sistema operativo sviluppato da Amazon che permette di installare app e collegarsi al web tramite Wi-Fi. In questo modo si potranno vedere film e programmi TV in streaming senza dover sostituire l’apparecchio: basterà collegare il dongle a una delle prese HDMI del TV, seguire la procedura di configurazione e scaricare le proprie app preferite.

Sarà possibile vedere in streaming filme e serie TV da Amazon Prime Video (iscrivendovi da questo link potrete vedere tutto, Champions League inclusa, gratis per 30 giorni), Netflix e Disney Plus o i programmi TV preferiti con RaiPlay e Mediaset Play. O, ancora, la musica in streaming con Amazon Music Unlimited o Spotify. Il telecomando con microfono, invece, vi permetterà di accedere alle funzionalità smart di Alexa, grazie alle quali potrete cercare contenuti con un semplice comando vocale.

Kit intrattenimento Amazon Echo Dot 3 e Fire TV Stick Lite: prezzo e sconto

Acquistando il kit intrattenimento creato da Amazon sarà possibile risparmiare ben 44 euro sul prezzo di listino dei due dispositivi. Ossia, uno sconto del 55%. Acquistando singolarmente l’Amazon Echo Dot e il Fire TV Stick Lite spendereste 79,98 euro, mentre il bundle è in offerta ad appena 35,98 euro. Una promozione da non lasciarsi scappare, insomma, grazie alla quale potrete non solo controllare i dispositivi della smart home, ma potrete facilmente trasformare un normale TV in uno smart TV.

Kit intrattenimento Echo Dot 3 + Fire TV Stick Lite