Echo Dot in offerta al minimo storico: sconto incredibile

Questo mese di settembre si chiude con il botto. Su Amazon troviamo in offerta tantissimi prodotti realizzati dalle varie aziende che fanno capo al sito di e-commerce. Vi abbiamo già parlato delle super offerte che riguarda i Fire TV Stick, le chiavette multimediali che rendono smart i televisori. Oggi, invece, tocca agli Echo, gli smart speaker con Alexa che oramai conosciamo benissimo perché presenti nelle abitazioni di migliaia di italiani. Hanno funzionalità molto avanzate e permettono di controllare e gestire i diversi dispositivi smart che abbiamo in casa.

Di Amazon Echo ne sono stati lanciati diversi modelli, tutti molto diversi tra di loro. E oggi li troviamo tutti in offerta con sconti incredibili. Partendo dall’Echo Dot di terza generazione disponibile con uno sconto del 64% e costa veramente poco, passando per l’Echo Show 5 disponibile con uno sconto del 59% (costa meno di 35€) e arrivando fino al nuovissimo Echo Studio, un altoparlante smart che assicura una qualità audio di livello cinematografico e che per la prima volta è in offerta e con uno sconto di ben 50€. Per tutti i modelli in offerta c’è la possibilità di pagarli a rate a tasso zero.

Smart speaker Echo: le funzionalità e a cosa serve

Uno smart speaker per ogni occasione. Amazon oramai ha ampliato tantissimo la sua offerta di dispositivi per la smart home, di cui gli smart speaker sono il prodotto principale. Infatti, il loro ruolo principale è quello di hub, di punto nevralgico della casa con il quale poter interagire con le varie telecamere, campanelli, luci e tutti gli altri prodotti smart. Uno dei punti di forza degli smart speaker Echo è il numero praticamente infinito di dispositivi supportati: basta un semplice comando vocale e Alexa è già pronta ad attivare la telecamera o il robot aspirapolvere.

Altrettanto facile è la configurazione degli Echo. Basta scaricare sul proprio smartphone l’app di Alexa, attivare la geolocalizzazione e il Bluetooth e avviare la ricerca di nuovi dispositivi. Una volta trovato, basta seguire la procedura a schermo e nel giro di pochissimi minuti avrete il vostro smart speaker Echo pronto per essere utilizzato.

Quale Echo acquistare tra quelli in offerta? In questo caso non ci può essere una risposta univoca. Ogni modello ha le sue peculiarità: se siete alla prima esperienza l’Echo Dot 3 può essere la scelta migliore, mentre se volete avere il supporto di uno schermo l’Echo Show 5 o l’Echo Show 8 sono i dispositivi perfetti per voi. Se, invece, siete degli appassionati del suono, non c’è nulla di meglio dell’Echo Studio, un vero altoparlante premium con audio Hi-Fi.

Echo in offerta speciale su Amazon: prezzo e sconto

Un Echo per ogni occasione. In base alle proprie necessità si può scegliere quale smart speaker di Amazon acquistare. Per chi vuole spendere poco e vuole provare per la prima volta un dispositivo per la smart home, la scelta ideale è l’Echo Dot oppure l’Echo Show 5. Per chi, invece, ama è un appassionato della musica, non c’è scelta migliore dell’Echo Studio. Ecco una tabellina riassuntiva con tutti i prezzi e gli sconti.

Echo Dot 3 – 17,99€ (64% di sconto)

– 17,99€ (64% di sconto) Echo Show 5 – 34,99€ (59% di sconto)

– 34,99€ (59% di sconto) Echo Show 8 – 74,99€ (42% di sconto)

– 74,99€ (42% di sconto) Echo Studio – 149,99€ (25% di sconto)

Per tutte le versioni c’è la possibilità di pagarli a rate a tasso zero e la spedizione avviene in tempi rapidissimi, anche meno di 24 ore.

Echo Dot 3

Echo Show 5

Echo Show 8

Echo Studio