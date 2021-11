Echo Dot 4 al minimo storico per il Black Friday: prezzo e sconto

L’Amazon Echo Dot di 4 generazione al suo minimo storico per il Black Friday 2021. Il giorno di sconti più “pazzo" dell’anno (trasformato dal colosso del commercio elettronico in un’intera settimana di promozioni e offerte sui prodotti più disparati, dall’elettronica di consumo agli abiti) permette di acquistare il più piccolo degli smart speaker di Amazon con uno sconto del 50%.

Il Black Friday 2021 di Amazon, dunque, non è solo smartphone per tutte le tasche e tutte le necessità. È anche e soprattutto domotica, con gli altoparlanti intelligenti a fare la parte del leone. Basta scorrere la lista di tutti i dispositivi Amazon in offerta per accorgersi quanto il colosso del commercio elettronico punti sulla smart home e i sistemi di controllo per i dispositivi connessi. In questa settimana di offerte è così possibile acquistare prodotti di ogni tipo per automatizzare la propria abitazione: dagli speaker alle aspirapolveri connesse, passando per telecamere di sicurezza.

Amazon Echo Dot di 4 generazione: cosa fa e a cosa serve

Piccolo e compatto, l’Echo Dot di 4 generazione è caratterizzato da un design minimalista. E decisamente differente rispetto ai modelli che lo avevano preceduto: non il solido cilindro schiacciato (come l’Echo Dot di 3 generazione ad esempio), ma una semisfera avvolta da una retina in tessuto riciclato. Disponibile in tre diverse colorazioni (Antracite, Bianco ghiaccio e Ceruleo) l’Echo Dot di quarta generazione si distingue tanto nella riproduzione musicale quanto nelle funzionalità smart.

All’interno della semisfera trova spazio un woofer da 3 pollici e due tweeter da 0,8 pollici ognuno: l’Echo Dot di quarta generazione garantisce così un’audio Dolby Stereo, con alti nitidi, medi dinamici e bassi profondi. L’ideale per ascoltare musica in HD, come quella riproducibile dal servizio audio streaming Amazon Music Unlimited (gratis per 3 mesi abbonandovi da qui).

L’Amazon Echo Dot di 4 generazione dà il meglio di sé quando viene impiegato come hub per la smart home. Grazie ad Alexa, infatti, sarà possibile controllare con semplici comandi vocali tutti i dispositivi domotici distribuiti in casa (lampadine, termostati, aspirapolveri, smart TV e così via).

Amazon Echo Dot di 4 generazione in offerta: prezzo e sconto

Come detto, l’Echo Dot di 4 generazione è una delle offerte top del Black Friday 2021 di Amazon. Lo smart speaker è infatti disponibile con il 50% di sconto a 29,90 euro, il prezzo più basso di sempre.

Amazon Echo Dot 4 generazione