Echo Dot, lo smart speaker lowcost è in offerta a un prezzo piccolissimo

Per trasformare la propria abitazione in una smart home bisogna andare per step e aggiungere mattone dopo mattone. Il primo passo da fare è acquistare uno smart speaker, che funge da fulcro centrale in qualsiasi casa intelligente. Senza un hub centrale è davvero complicato riuscire a gestire tutti i vari dispositivi smart che si acquistano (telecamere, smart TV, termostati intelligenti, solo per fare un esempio). Se siete alla ricerca di uno smart speaker lowcost in offerta, oggi è il vostro giorno fortunato: su Amazon sono in forte sconto gli Echo Dot.

Da oramai alcuni giorni sul sito di e-commerce sono in offerta quasi tutti i dispositivi smart di Amazon. Abbiamo già parlato dei Fire TV Stick e delle videocamere di sicurezza Blink, e oggi tocca agli Echo Dot. In offerta troviamo sia l’Echo Dot di terza generazione, sia l’Echo Dot di quarta generazione (anche nella versione con orologio). Si tratta di promozioni molto interessanti, con sconti che arrivano fino al 56%. Praticamente se li acquisti oggi, li paghi la metà. L’offerta, però, potrebbe terminare tra pochi giorni e quindi bisogna essere veloci nell’approfittarne.

Se vuoi restare aggiornato in tempo reale sulle migliori offerte Amazon, puoi iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Echo Dot: le caratteristiche

L’Echo Dot è il più piccolo ed economico tra gli smart speaker lanciati in questi anni da Amazon. Però non bisogna farsi ingannare: per iniziare a costruire la propria smart home o per migliorare il sistema già messo in piedi è uno dei migliori smart speaker che potete acquistare. Supporta tantissimi prodotti smart, a partire dalle lampadine fino ad arrivare ai termostati smart che permettono di risparmiare sulla bolletta della corrente.

La caratteristica più importante, però, rimane Alexa e le sue skill. Bastano pochi secondi per sapere le notizie più importanti della giornata, la propria agenda degli appuntamenti oppure le previsioni del meteo. E sempre ad Alexa è possibile chiedere di impostare la sveglia, controllare i vari dispositivi della smart home oppure di accendere il riscaldamento a un orario prefissato. Caratteristiche presenti sia sull’Echo Dot di terza generazione sia di quarta.

I due smart speaker si differenziano principalmente per il design (le forme affusolate dell’Echo Dot di quarta generazione lo rendono più stiloso e bello da vedere) e per la qualità e potenza degli altoparlanti. Infatti gli Echo Dot possono essere utilizzati anche per riprodurre i propri brani preferiti collegando il proprio account di Amazon Music, Apple Music o Spotify. Lo smart speaker può essere utilizzato anche per effettuare delle chiamate verso altri Echo tramite la funzione Drop In.

Echo Dot in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Un’occasione da non farsi sfuggire se si vuole iniziare a trasformare la propria abitazione in una smart home. L’Echo Dot di terza generazione è in offerta su Amazon a un prezzo di 22,99€, il 56% in meno rispetto al prezzo di listino.

Per l’Echo Dot di quarta generazione i prezzi salgono un po’, ma si tratta del minimo storico sulla piattaforma di e-commerce. Il modello base ha un prezzo di 29,99€ (con uno sconto del 50%), mentre l’Echo Dot con orologio è in offerta a 39,99€ (sconto del 43%). Per tutti e tre i modelli c’è la possibilità di pagarli in 5 rate a tasso zero.

