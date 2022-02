Echo Show 15 disponibile da oggi a un super prezzo

Dopo il pre-ordine lanciato il mese scorso, da oggi è finalmente disponibile all’acquisto l’Echo Show 15, l’ultimo smart speaker della grande famiglia Amazon. Rispetto agli altri dispositivi con Alexa integrato ha una particolarità abbastanza evidente: uno schermo touch da 15,6". Si tratta dello smart speaker più grande disponibile sul mercato ed è pensato per un utilizzo familiare. Infatti sono state sviluppate funzioni ad hoc che aiutano a organizzare la vita di tutti i giorni e ad avere ogni appuntamento sotto controllo. L’Echo Show 15 è disponibile da oggi a un prezzo di 249,99€ ed è possibile pagarlo anche a rate a tasso zero.

Con l’Echo Show 15 Amazon cerca di mettere Alexa ancora più al centro nella vita di una famiglia. Oltre a gestire appuntamenti, annotare liste di cose da fare o della spesa, l’Echo Show 15 aiuta anche a gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa. Se avete intenzione di trasformare la vostra abitazione in una smart home, la prima cosa da fare è proprio acquistare un dispositivo come l’Echo Show 15 che supporta centinaia di dispositivi, dalle telecamere di sicurezza fino al termostato smart. Basta un semplice comando vocale ed è possibile gestire un device che si trova a decine di metri di distanza. Sfruttando lo schermo dello smart speaker è possibile vedere anche le puntate delle proprie serie TV preferite mentre si prepara la cena insieme alla propria famiglia.

Se vuoi restare sempre aggiornato in tempo reale sulle migliori offerte Amazon, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia" che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Echo Show 15: le caratteristiche

Quello che salta immediatamente all’occhio sono le dimensioni dell’Echo Show 15, che come si può intuire dal nome ha uno schermo da 15,6" con risoluzione FullHD. Un display touch che si presta a più cose: può essere utilizzato per appuntare delle liste delle cose da fare, oppure per utilizzare una delle tanti funzioni speciali sviluppate da Amazon proprio per questo dispositivo.

Infatti, la cosa che contraddistingue l’Echo Show 15 da tutti gli altri smart speaker di Amazon sono gli speciali widget che possono essere posizionati sullo schermo e che ci aiutano nell’organizzazione della vita di tutti i giorni. Promemoria, previsioni del meteo, appuntamenti: qualsiasi cosa può essere messa sullo schermo dell’Echo Show 15 ed essere utilizzata nel momento del bisogno. Il dispositivo ha anche una fotocamera frontale da 5MP molto utile per le videochiamate di famiglia.

Dove posizionare lo smart speaker? Dove si vuole, ma è più indicato sulla parete della cucina o del salotto, in modo da essere nel cuore dell’abitazione. Come già detto, tramite l’Echo Show 15 è possibile gestire tutti i dispositivi smart: ad esempio con la finestra picture-in-picture puoi visualizzare i video dalle telecamere compatibili anche quando stai facendo altro.

Il dispositivo è pensato anche per l’intrattenimento familiare. Grazie allo schermo da 15,6" è possibile vedere film e serie TV presenti su Amazon Prime Video, Netflix e altri servizi di video streaming supportati. In alternativa è possibile vedere i video delle ricette e cucinare ogni giorno una cosa diversa. Quando non utilizziamo l’Echo Show 15 lo possiamo trasformare in una cornice digitale che mostra a rotazione le immagini che abbiamo salvato su Amazon Photos. E per la questione privacy ogni membro della famiglia può creare un proprio account personale e vedere gli appuntamenti salvati, le canzoni ascoltate e le serie TV che si sono viste.

Echo Show 15 su Amazon: prezzo e sconto

L’Echo Show 15 può essere acquistato su Amazon da oggi 17 febbraio a un prezzo di 249,99€. Logicamente per il momento non è ancora in sconto, ma si tratta di un ottimo prezzo per un dispositivo versatile e che come abbiamo visto dalle funzionalità disponibili non è solamente uno smart speaker, ma molto di più. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 50€ al mese.

Amazon Echo Show 15