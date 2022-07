Echo Show 5 e Ring Video Doorbell, il bundle mai così conveniente: sconto mostruoso

Il numero di persone che installa dispositivi smart all’interno della propria abitazione ha conosciuto una crescita esponenziale negli ultimi anni. Iniziare, però, non è mai semplice: scegliere quella che dovrà essere la "base" sulla quale poggiare l’intera struttura può essere complesso.

Il bundle Echo Show 5 di seconda generazione e Ring Video Doorbell Wired è tra le offerte top di Amazon in questi giorni che anticipano il Prime Day 2022. I due prodotti sono la base di partenza ideale per trasformare la propria abitazione in una smart home e, oltre a rendere alcune azioni quotidiane incredibilmente più semplici e veloci, aiutano anche a migliorare la sicurezza del "focolare domestico".

Echo Show 5 di seconda generazione: scheda tecnica e funzionalità

Il più piccolo degli smart speaker dotati di schermo del colosso del commercio elettronico, l’Echo Show 5 coniuga tutte le funzionalità (a intelligenza artificiale) di Alexa a un display touchscreen da cinque pollici. Un dispositivo indispensabile per tutti coloro che vogliono trasformare la propria abitazione in una casa domotica. L’Echo Show 5 può essere infatti utilizzato a mo’ di hub della smart home, permettendo così di controllare altri dispositivi smart (come termostati, telecamere, lampadine e, per l’appunto, campanelli) con semplici comandi vocali.

Sarà possibile controllarne tutte le funzionalità dal display touch, facilitando le modalità di sincronizzazione con altri device. E una volta collegato a sorgenti video – come videocamere IP e campanelli smart, ovviamente compatibili con Alexa – sarà possibile accedere al flusso delle immagini direttamente dallo schermo. Con l’Echo Show 5, ad esempio, sarà possibile controllare cosa facciano i nostri figli in camera o gli animali domestici nel giardino. O, ancora, vedere chi ha suonato il campanello e rispondere senza bisogno di aprire direttamente la porta.

Grazie alla fotocamera frontale, inoltre, sarà possibile utilizzare l’Echo Show 5 per fare videochiamate, con qualità audio e video di alto livello. Insomma, un dispositivo estremamente versatile grazie al quale controllare agevolmente tutti i dispositivi smart della propria abitazione.

Ring Video Doorbell Wired scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Nella gamma di campanelli smart del marchio Amazon, il Video Doorbell Wired è il più economico, ma non per questo è da disprezzare. Anzi: il campanello smart di Ring assicura un ottimo rapporto qualità/prezzo, forte di un sensore FullHD e con la visione notturna che consente di vedere chi suona alla porta anche se fuori si è fatto buio.

Un campanello caratterizzato da un design elegante e lineare, che potrà essere facilmente installato al posto di quello esistente. Sarà sufficiente collegarlo alla linea di alimentazione del campanello già esistente e sincronizzarlo con la rete Wi-Fi di casa (sulla frequenza da 2,4 gigahertz) e il gioco è fatto. A quel punto basterà sincronizzarlo con l’Echo Show 5 per accedere al flusso video ogni volta che si vorrà.

In alternativa, si potrà aggiungere anche alla lista dei dispositivi controllati sull’app Alexa dello smartphone, e controllare chi suona alla porta anche se non ci troviamo in casa. Il sistema auto bidirezionale consente infatti di interagire con chi suona il campanello indipendentemente da dove ci si trova.

Echo Show 5 e Ring Video Doorbell in offerta su Amazon: sconto e prezzo del bundle

Tra le migliori offerte che anticipano il Prime Day 2022 di Amazon, il bundle composto dall’Echo Show 5 di seconda generazione dal Ring Video Doorbell Wired consente di risparmiare diverse decine di euro rispetto all’acquisto dei due dispositivi "divisi". Grazie alla promozione del colosso del commercio elettronico, l’Echo Show 5 e il Ring Video Doorbell costano 39,99 euro rispetto ai 144,98 euro del costo combinato dei due. Il risparmio è di 105 euro, con uno sconto totale del 72% sul listino.