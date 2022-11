Echo Show 5, lo smart speaker di Amazon costa pochissimo: sconto incredibile

Al Black Friday 2022 di Amazon mancano sempre meno giorni (le offerte partiranno dalla mezzanotte del 18 novembre e ci accompagneranno fino al 28 novembre: per seguirle in diretta vi consigliamo di iscrivervi gratis al nostro canale Telegram, basta cliccare qui), ma le prime promo esclusive già cominciano a fare capolino. Come ad esempio l’Echo Show 5, lo smart spaeker di Amazon che da oggi troviamo in offerta con uno sconto del 59% al prezzo più basso di sempre. Il prezzo è veramente eccezionale per un dispositivo super utile e fondamentale per tutti coloro che vogliono trasformare la propria abitazione in una smart home.

L’Echo Show 5 di seconda generazione si distingue dagli altri Echo Show per una caratteristica molto importante: ha uno schermo touch che permette di svolgere diverse attività, tutte molto utili nella vita di tutti i giorni. Ma a cosa serve uno smart speaker? Molto semplice: a gestire tutti i dispositivi smart che abbiamo in casa, a partire dalle classiche telecamere di sicurezza fino ad arrivare alle luci, al termostato e anche allo smart TV. Se avete intenzione di trasformare la vostra abitazione in una smart home, questo è il primo acquisto che dovete fare. E oggi lo pagate pochissimo.

Echo Show 5: a cosa serve e come funziona

Avere uno smart speaker in casa è diventato oramai fondamentale, soprattutto se si hanno dei dispositivi intelligenti come telecamere, luci o termostati. E l’Echo Show 5 è una delle migliori scelte che possiate fare: supporta praticamente ogni dispositivo e lo schermo touch offre tante funzionalità in più.

Come tutti i prodotti smart di Amazon, anche Echo Show 5 integra l’assistente vocale Alexa e basta un semplice comando vocale per gestire i vari dispositivi. Ma non solo: si può chiedere all’assistente vocale gli appuntamenti del giorno, il meteo, e le notizie più importanti. Ma non finisce qui. L’Echo Show 5 ha anche una telecamera integrata che, oltre a essere utilizzata per fare le vidoechiamate, funziona anche come telecamera di sicurezza e ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento sospetto.

La caratteristica principale dell’Echo Show 5, come abbiamo già anticipato, è la presenza dello schermo touch con il quale si può interagire facilmente per gestire i dispositivi smart, ma soprattutto per lanciare le puntate delle proprie serie TV preferite. O in alternativa si possono guardare ricette e video su Internet. E con le centinaia di skill disponibili, l’Echo Show 5 diventa un dispositivo potentissimo. Lo si può trasformare anche in una cornice digitale smart impostando Amazon Photos.

Anche la configurazione è altrettanto semplice. Basta utilizzare l’app Alexa dello smartphone e seguire la procedura a schermo. Nel giro di pochissimi minuti l’Echo Show 5 è configurato e potete iniziare a utilizzarlo per trasformare la vostra abitazione in una smart home. È fondamentale avere la connessione a internet (e il Wi-Fi) attiva.

Echo Show 5 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Da oggi troviamo l’Echo Show 5 in offerta a un prezzo di 34,99€ con uno sconto di ben il 59% rispetto a quello di listino. Per il dispositivo di Amazon si tratta del minimo storico: si risparmiano ben 50€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizone dal sito di e-commerce. Per effettuare il reso c’è tempo fino al 31 gennaio 2023: lo acquisti oggi e lo regali a Natale.

Sempre per il Black Friday troviamo in super offerta anche alcuni bundle che comprendono sempre l’Echo Show 5 insieme ad alcuni dispositive smart. Come ad esempio questi 2 Echo Show + Meross presa intelligente che troviamo a un prezzo di 73,98€ e uno sconto del 61% (si risparmiano più di 110€). In alternativa c’è un altro bundle che allo stesso prezzo offre 2 Echo Show più una lampadina smart Philips Hue White. Li puoi pagare anche a rate a tasso zero.

