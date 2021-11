Echo Show 8 con la lampadina smart LIFX White: il bundle è in super offerta

Se avete intenzione di trasformare la vostra abitazione in una smart home, questo è il momento ideale: su Amazon è in offerta lo starter kit che comprende l’Amazon Echo Show 8 di prima generazione e la lampadina intelligente LIFX White che può essere gestita direttamente tramite lo smart speaker. Disponibile sul sito di e-commerce al prezzo di 72,65€ (50% in meno rispetto al prezzo consigliato), il bundle può essere anche un’ottima idea regalo per un compleanno o per Natale.

Il kit comprende due dispositivi smart che non hanno bisogno di molte presentazioni. L’Amazon Echo 8 è lo smart speaker di Amazon con schermo touch. Oltre al supporto di Alexa c’è anche il display che permette di vedere le proprie serie TV preferite su Prime Video oppure di controllare le previsioni meteo. La lampadina smart LIFX White, invece, è una delle migliori della sua categoria: può essere gestita da remoto dallo smartphone oppure accesa o spenta utilizzando semplicemente la propria voce. Il bundle può essere acquistato anche a rate a tasso zero: il servizio è offerto direttamente da Amazon (5 rate da 14,53€ al mese).

Echo Show 8 + lampadina smart LIFX White: le caratteristiche tecniche

L’Echo Show 8 disponibile nel bundle in promozione è quello di prima generazione lanciato nel 2019. Rispetto all’ultimo modello cambia leggermente il design e alcune componenti tecniche, ma dopo due anni è ancora più che valido. Per iniziare a trasformare la propria abitazione con la domotica, l’Amazon Echo 8 è il primo passo e il primo acquisto da fare. Avere uno smart speaker che permette di gestire tutti i dispositivi della smart home, a partire dalle lampadine fino ad arrivare al campanello intelligente, è fondamentale. Ed è difficile trovare qualche smart speaker più completo dell’Echo Show 8, che grazie al monitor touch permette anche di vedere le proprie serie TV preferite su Amazon Prime Video. E poi Alexa è sempre pronta a rispondere a qualsiasi dubbio e ad aggiornarci con gli appuntamenti della giornata o con le previsioni meteo. È possibile anche installare delle skill ad hoc per sfruttare a pieno Alexa.

La lampadina smart LIFX White, invece, può essere gestita tramite Alexa scaricando l’app dell’azienda e configurandola dallo smartphone. La procedura non è complicata: basta seguire le poche istruzioni a schermo. La lampadina ha una luminosità di 800 lumen e ha una durata superiore ai 22 anni (con 3 ore di utilizzo al giorno). Sul fronte del risparmio energetico la lampadina smart consuma solamente 9 watt.

Echo Show 8 + lampadina smart LIFX White: sconto e quanto costano

Il bundle che comprende lo smart speaker di Amazon e la lampadina smart di Lifx è in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon a 72,65€, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di lancio. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagare a rate a tasso zero: 5 rate da 14,53€ al mese. Il servizio è offerto direttamente dal sito di e-commerce e si può scegliere questa modalità di pagamento sulla pagina del prodotto.

Echo Show 8 con la lampadina smart LIFX White

