Ecovacs Deebot N8+, prezzo in picchiata per il robot aspirapolvere top

Oggi è il giorno giusto per acquistare un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimento. Su Amazon, infatti, troviamo il modello Ecovacs Deebot N8+ con stazione di svuotamento inclusa, in super offerta con uno sconto di ben il 33%: acquistandolo adesso si risparmiano ben 200€ sul prezzo di listino. La promozione non finisce qui: in regalo anche tre sacchetti monouso da inserire nella stazione di svuotamento e che hanno una durata di ben un mese (valore sul mercato 20€).

Per chi non conoscesse il produttore, basti sapere che Ecovacs ha oltre 20 anni di esperienza nel settore ed è tra le più conosciute nel settore dei robot aspirapolvere, anche grazie agli ottimi dispositivi realizzati in questi anni. Categoria in cui rientra sicuramente l’Ecovacs Deebot N8+. Si tratta di un robot completo che, oltre a raccogliere la polvere, lava anche il pavimento. E grazie alle funzioni smart lo si può controllare da remoto tramite app oppure con i comandi vocali utilizzando Alexa. La promozione è davvero molto interessante e bisogna approfittarne il prima possibile.

Ecovacs Deebot N8+: la scheda tecnica

Oramai vedere un robot aspirapolvere nell’abitazione di un italiano non è certo una sorpresa. Questi dispositivi sono sempre più richiesti e sempre più acquistati. E in un mercato in espansione anche i produttori sono chiamati a dare il meglio. Questo Ecovacs Deebot N8+ è un vero dispositivo top di gamma, che monta componenti di ultima generazione e sfrutta tecnologie avanzate.

Partiamo dalla caratteristica che subito salta all’occhio: oltre ad aspirare la polvere, questo robot lava anche i pavimenti grazie alla tecnologia proprietaria Ozmo. Basta riempire l’apposito recipiente e scegliere una delle quattro modalità di pulizia presenti. Altra caratteristica molto interessante è la presenza della stazione di svuotamento: dopo aver pulito, il robot "scarica" la polvere nel sacchetto della stazione e non lo dobbiamo fare noi ogni volta. Il sacchetto è in grado di contenere lo sporco di un mese.

Per la mappatura della casa troviamo la scansione laser dToF (Direct Time of Flight), tecnologia che solitamente viene utilizzate nell’industria aerospaziale. Il Deebot N8+ è in grado di scansionare e mappare efficacemente tutta l’abitazione in modo da scegliere il percorso migliore e ottimizzare la pulizia. Il robot riesce anche a effettuare una scansione multilivello dell’abitazione. La mappa della casa può essere consultata tramite l’applicazione e si possono decidere anche quali zone escludere dalla pulizia.

Il robot aspirapolvere può essere gestito da remoto sia tramite l’applicazione per lo smartphone, sia tramite l’assistente vocale Alexa.

Ecovacs Deebot N8+ in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Importante calo di prezzo per l’Ecovacs Deebot N8+: oggi è disponibile su Amazon in offerta a un prezzo di 399€, con uno sconto del 33% che fa risparmiare 200€. E lo si può pagare anche a rate utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva durante il check-out. Acquistandolo oggi, c’è anche una promozione in più: si ottiene in regalo una confezione con 3 sacchetti raccogli polvere per la stazione di svuotamento. L’offerta è davvero molto allettante: si tratta di un vero modello top di gamma. Il prodotto viene venduto e spedito direttamente da Amazon.

Ecovacs Deebot N8+