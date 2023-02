Ecovacs Deebot N8 Pro Care in offerta a metà prezzo: da acquistare subito

L’offerta top del giorno non riguarda né uno smartphone, né uno smartwatch e neanche uno smart TV, bensì un robot aspirapolvere. Da oggi, infatti, troviamo il nuovo Ecovacs Deebot N8 Pro Care, uscito sul mercato da pochissimi mesi, in offerta con uno sconto eccezionale del 47% che fa risparmiare quasi 300€ sul prezzo di listino. Inutile dire che si tratta di uno dei robot più venduti nelle ultime ore e anche di uno dei più convenienti disponibili su tutto il web. E lo puoi pagare anche a rate a tasso zero. L’offerta non finisce qui: nella confezione sono presenti anche alcuni accessori e panni per la pulizia.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui

Una promo speciale per un dispositivo speciale. L’Ecovacs Deebot N8 Pro Care è un modello top di gamma con tecnologie avanzate in grado di mappare accuratamente la propria abitazione e di identificare facilmente eventuali ostacoli come sedie, oggetti o tappeti. Rispetto ai modelli precedenti ha anche una potenza di aspirazione maggiore e raccoglie anche le briciole più piccole. Può essere controllato da remoto anche tramite lo smartphone ed è compatibile con Alexa (lo puoi avviare con un semplice comando vocale).

Ecovacs Deebot N8 Pro Care

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Ecovacs Deebot N8 Pro Care: le funzionalità e caratteristiche

Un concentrato di tecnologia che ha pochi eguali, soprattutto in questa fascia di prezzo. La bontà del prodotto è confermata anche dalla presenza del bollino di qualità "Scelta Amazon" che troviamo sulla pagina prodotto e che è riservato solamente a quei dispositivi che rispettano alcuni requisiti ben specifici.

L’Ecovacs Deebot N8 Care è un robot 2 in 1 che, oltre ad aspirare polvere e sporco, ha anche un serbatoio per l’acqua con la quale lavare il pavimento. Un sistema super efficace che ti aiuta nelle faccende domestiche e ti permette di avere l’abitazione sempre pulita. Ecovacs ha dotato il suo robot aspirapolvere di sensori e tecnologie di ultima generazione: rispetto ai modelli precedenti ha una maggiore potenza di aspirazione e assicura una pulizia completa dell’abitazione. Attivando la modalità di pulizia Max+ il robot è in grado di staccare e rimuovere anche la polvere che si annida da settimane sui tappeti (ideale per chi ha animali in casa). Il dispositivo si adatta a qualsiasi superficie e la riconosce automaticamente adattando il livello di aspirazione.

Tecnologie avanzate anche per quanto riguarda la mappatura dell’abitazione. Il sistema TrueMapping effettua una scansione di ogni stanza e pianifica il percorso migliore per la pulizia giornaliera. La tecnologia TrueDetect 3D, invece, è in grado di riconoscere qualsiasi ostacolo presente in casa ed evita collisioni e che il robot rimanga bloccato o impigliato.

Puoi gestire il robot anche da remoto tramite l’app, pianificare quali stanze pulire e scegliere la potenza di aspirazione in base allo sporco accumulato. È compatibile anche con Alexa e lo puoi controllare con un semplice comando vocale.

Ecovacs Deebot N8 Pro Care in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super offerta per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 299,99€ con uno sconto di ben il 47% rispetto a quello di listino. Il risparmio totale si avvicina ai 300€ e lo puoi pagare anche in 5 rate da 60€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce e che si attiva nella pagina prodotto. Nella confezione è presente anche un kit accessori che comprende 4 coprimacchia in microfibra lavabili, 1 stazione di ricarica, 6 spazzole laterali, 1 serbatoio dell’acqua OZMO, 10 panni per la pulizia monouso, 4 filtri per la polvere ad alta efficienza, 1 strumento di pulizia. Insomma, una promo speciale e super completa: non fartela scappare.

Ecovacs Deebot N8 Pro Care

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram