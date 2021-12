Ecovacs, il robot aspirapolvere al minimo storico: la miglior offerta di oggi

I robot aspirapolvere e lavapavimenti sono diventati oramai un oggetto fondamentale nella vita di tutti i giorni: facilitano le pulizie domestiche e ci permettono di dedicare maggior tempo ai nostri hobby. Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere smart in super offerta, oggi è il vostro giorno fortunato: su Amazon è disponibile l’ECOVACS DEEBOT OZMO 950 a un prezzo di 319€, il 29% in meno rispetto a quello di listino.

Per chi non lo conoscesse, il DEEBOT OZMO 950 è un robot aspirapolvere top di gamma che garantisce una pulizia profonda dell’abitazione grazie a sensori di nuova generazione e a un sistema di mappatura della casa veramente intelligente. Il robot è perfetto per la casa intelligente: tramite l’app è possibile impostare la potenza della pulizia e decidere in quali stanze farlo passare, è compatibile con Alexa e Google Assistente e può anche essere controllato con la propria voce. In questa fascia di prezzo, il DEEBOT OZMO 950 è sicuramente uno dei migliori robot aspirapolvere disponibili.

Per restare sempre aggiornati sulle migliori offerte Amazon, abbiamo aperto il “Canale offerte tecnologia” su Telegram: per iscriverti gratuitamente basta cliccare qui.

ECOVACS DEEBOT OZMO 950: le caratteristiche

Il DEEBOT OZMO 950 è uno dei migliori robot realizzati da ECOVACS, società con anni di esperienza nel settore e che ha sempre realizzato prodotti di ottima qualità. Rispetto ai modelli precedenti, con il DEEBOT OZMO 950 si fa un deciso salto in avanti dal punto di vista tecnologico, grazie soprattutto a sensori che sono in grado di riconoscere ostacoli, di mappare intelligentemente la casa e di capire anche quando bisogna mettere più potenza per togliere lo sporco ostinato.

Le modalità di aspirazione sono tre, che si differenziano per la potenza. Per la pulizia quotidiana si può utilizzare la modalità “standard”, mentre se c’è qualche evento particolare si può richiedere al robot smart fino al 150% in più di potenza. Le spazzole, inoltre, si adattano a qualsiasi tipo di pavimento e garantiscono il massimo della pulizia.

L’ECOVACS DEEBOT OZMO 950 utilizza una delle migliori tecnologie per la mappatura e la navigazione della casa: la Smart Navi ™ 3.0, che permette anche di scansionare più livelli dell’abitazione. Dopo aver mappato la casa, il robot sceglie il percorso più efficiente per pulire l’abitazione senza perdere tempo.

Essendo un robot smart non manca il controllo da remoto con l’applicazione. Tramite lo smartphone puoi pianificare la pulizia, scegliere su quali stanze intervenire e con quale potenza di aspirazione. E c’è anche la possibilità di controllare il robot tramite Alexa e Google Home. Per quanto riguarda la batteria, il DEEBOT OZMO 950 ha un’autonomia maggiore rispetto ai modelli passati ed è anche in grado di capire autonomamente quando sta per scaricarsi.

ECOVACS DEEBOT OZMO 950 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Il robot aspirapolvere intelligente ECOVACS DEEBOT OZMO 950 è in offerta su Amazon a un prezzo di 319€ con uno sconto del 29% rispetto a quello precedente. Acquistandolo oggi risparmi poco più di 130€. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e si può fare il reso fino al 31 gennaio 2022. Inutile dire che si tratta del prezzo più basso di sempre per il robot aspirapolvere su Amazon.

DEEBOT