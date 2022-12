Il robot supersmart oggi costa la metà

Tra i regali più fatti, ma anche più richiesti, del Natale 2022 ci sono sicuramente i robot aspirapolvere e lavapavimenti. Non c’è nulla di cui stupirsi, perché la pulizia dei pavimenti è una delle incombenze più faticose e noiose da eseguire e i robot che aspirano e lavano in autonomia sono la risposta tech migliore a questa necessità. Ma quelli buoni costano, e parecchio.

L’Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi, ad esempio, è un robot che aspira la polvere e lava i pavimenti in totale autonomia, eseguendo anche i comandi vocali impartiti attraverso Amazon Alexa o Google Assistant e che ha un sistema di navigazione sofisticato con cui riesce a evitare i tanti ostacoli che incrocia lungo il percorso si pulizia. Se proprio dobbiamo trovargli un difetto, è certamente il prezzo elevato. Per fortuna c’è un’offerta su Amazon che risolve anche questo problema.

Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi – Robot aspirapolvere e lavapavimenti

Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi: com’è fatto

La potenza di aspirazione dell’Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi è di 2.000 Pascal, ma è possibile scegliere tra 4 livelli diversi, dalla potenza minore alla maggiore, che assicura una pulizia profonda delle superfici. Il contenitore della polvere ha una capacità di 420 millilitri, ed sufficiente a contenere lo sporco raccolto durante una sessione completa di pulizia.

C’è poi un secondo contenitore, per l’acqua del lavaggio. Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi, infatti, dopo aver spolverato efficacemente ogni tipologia di pavimento, passa il pannetto inumidito con l’acqua prelevata dal serbatoio di 240 millilitri. Possono essere impostate 4 tipologie di lavaggio, da selezionare in base al materiale di cui è fatto il pavimento e alla quantità di sporco.

Durante il funzionamento l’Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi rileva, grazie ai suoi raffinati sensori, la presenza dei tappeti evitando di inumidirli e raddoppiando la potenza di aspirazione. La tecnologia Aivi e la videocamera integrata nella parte frontale permettono al robot di riconoscere ed evitare gli ostacoli.

Il sistema di mappatura della casa è basato sul programma TrueMapping che può essere applicato anche a più piani, impostando le zone da evitare e le barriere da non superare. Con il Cleaning Map Report è possibile leggere i risultati della pulizia e quali ostacoli il robot ha incontrato.

La batteria da 5.200 mAh assicura, secondo le specifiche del produttore, l’aspirazione e il lavaggio di una superficie di circa 200 metri quadrati, mentre ci vogliono 3 ore per la ricarica completa. Il robot è compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant, quindi risponde ai comandi vocali dell’utente.

Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi: l’offerta Amazon

Il robot che lava e spazza i pavimenti Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi ha un prezzo di listino da fascia alta, pari a 799 euro, e tutto sommato è un buon prezzo viste le caratteristiche tecniche e, soprattutto, visto il raffinato sistema Aivi che ci permette di lasciare ostacoli sul pavimento senza che il robot rompa niente o resti incastrato.

Grazie all’offerta in corso su Amazon (con venditore terzo) Ecovacs Deebot Ozmo T8 Aivi è scontato a 460,52 euro (-42%, -338,48 euro), e diventa un’ottima occasione per chi cerca un sistema di pulizia completo ed efficace, con un software solido e che non fa scherzi.

