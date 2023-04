Deebot OZMO T8 Pure: crolla il prezzo e costa quasi la metà

I robot aspirapolvere e lavapavimenti hanno migliorato la vita di tantissime persone, eseguendo routine noiose e faticose in maniera efficiente e facendo risparmiare moltissimo tempo a chi li acquista. Il mercato ormai è maturo, ci sono centinaia di modelli di tutte le fasce, per ogni esigenza e per ogni portafoglio.

Ecovacs Deebot Ozmo T8 Pure è un robot che, oggi, ha un prezzo da fascia media ma quando è stato lanciato sul mercato un paio d’anni fa era un top di gamma. E’ ancora un ottimo dispositivo, prodotto da una delle migliori marche del settore, e ha sia la funzione di aspirazione che di lavaggio dei pavimenti. In più, al momento, è anche in fortissimo sconto su Amazon con un prezzo finale a cui è difficile dir di no.

Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con mappatura della casa

Ecovacs Deebot Ozmo T8 Pure: com’è fatto

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot Ozmo T8 Pure si muove con sicurezza tra le pareti di casa grazie al sistema di navigazione basato su sensori laser True Detect 3D e DtoF che gli consentono di riconoscere gli ostacoli e di evitarli, senza andarci a sbattere.

Dall’app Ecovacs Home, grazie alla tecnologia True Mapping che riesce a mappare in modo molto preciso la casa, si scelgono le stanze da pulire, si inseriscono gli ostacoli che il robot deve evitare, le zone interdette (ad esempio in prossimità di scale) ed è possibile creare una mapa di una casa da tre piani al massimo.

Ecovacs Deebot Ozmo T8 Pure ha due contenitori, uno per la raccolta della polvere da 420 ml e l’altro da 240 ml per l’acqua pulita usata per lavare i pavimenti. Le modalità di pulizia sono tre: Auto, Spot e Area. In modalità Auto il robot imposta automaticamente la routine di spolvero e lavaggio della superficie; con Spot è possibile eseguire la pulizia solo su piccole porzioni di pavimento mentre con Area il robot pulisce un’area il cui perimetro viene impostato dall’utente tramite l’app.

Oltre che dall’app Ecovacs Home, il robot può essere comandato anche con la voce tramite Amazon Alexa o Google Assistant, oppure manualmente premendo i tasti fisici.

La batteria ha una capacità di 5.200 mAh assicura, che secondo le specifiche tecniche del produttore, 175 minuti di pulizia pari a 300 metri quadri di aspirazione della polvere o al lavaggio di circa 200 mq di superficie. La ricarica completa della batteria richiede 6 ore e mezza.

Ecovacs Deebot Ozmo T8 Pure: l’offerta Amazon

Il robot Ecovacs Deebot Ozmo T8 Pure ha un prezzo di listino di 549 euro, ma grazie all’offerta in corso su Amazon è possibile pagarlo circa la metà, cioè 299 euro (-46%, -250 euro). Si tratta di un prezzo ottimo per un robot così evoluto e con queste caratteristiche tecniche che, per di più, è anche prodotto da uno dei migliori brand sul mercato.

Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con mappatura della casa