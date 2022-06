Ecovacs Deebot Ozmo T8 Pure: crolla il prezzo del robot lava e aspira

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot Ozmo T8 Pure è tra i più apprezzati sul mercato, perché costituisce una buona soluzione per chi ha necessità di spazzare e lavare ogni tipo di superficie, inclusi tappeti e moquette. Infatti, sebbene non disponga di una stazione di carico/scarico per polvere e acqua, è progettato per pulire a fondo grandi superfici con precisione millimetrica intervenendo con un lavaggio più abbondante in quelle zone che si presentano particolarmente sporche.

Il robot Ecovacs Ozmo T8 è dunque un aiutante domestico molto efficace, nonostante le dimensioni compatte, anche grazie alla presenza dei sensori laser True Detect 3D e DtoF con cui rileva gli ostacoli e li evita accuratamente. Possiamo, inoltre, decidere quali porzioni di una stanza debba pulire, impostando la zona di intervento (ad esempio sotto un tavolo) o lasciare che si prenda cura della superficie in maniera autonoma. D’altro canto la collaborazione tra il robot, Amazon Alexa e Google Home, nasce proprio nell’ottica di rendere la pulizia approfondita del pavimento sia un’operazione di routine da preimpostare, sia una procedura da attivare con i comandi vocali nei momenti più comodi per noi.

Ozmo T8 Pure: caratteristiche tecniche

L’hub di comando e controllo del robot lavapavimenti Ecovacs Deebot Ozmo T8 Pure è l’app Ecovacs Home, attraverso cui possiamo impostare sia i comandi vocali, sia verificare lo stato dei vari componenti, come il livello di riempimento del cassetto acqua o polvere. Ciò non toglie che queste operazioni possano essere comunque svolte secondo la modalità “old school“, ossia manualmente.

Il che ci porta alla seconda funzione del robot Ozmo T8 Pure, il True mapping: possiamo gestire la planimetria dell’appartamento (anche su più piani) con la presenza degli ostacoli come un divano, il tavolo della cucina, le sedie ecc. Questa prima “"formazione" di Ozmo T8 Pure permette di stabilire i confini entro cui si andrà a muovere, poi potremo aggiungere a mano eventuali ostacoli o zone da saltare.

La raccomandazione, ma vale per tutti i robot lavapavimenti, è quella di fare la prima ricognizione dopo aver sgombrato il campo da tutti quei piccoli ostacoli, come scarpe, giornali, libri, cuscini che possono impedire il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia.

La batteria da 5.200 mAh assicura, secondo l’azienda, almeno 3 ore di pulizia che corrispondono a 300 mq di aspirazione della polvere o al lavaggio di circa 200 mq di superficie. Infatti, l’acqua presente nella vaschetta viene utilizzata solo quando i sensori rilevano che la zona sia da trattare e secondo 4 modalità di umidità del panno, proprio per evitare di rovinare le superfici più delicate inzuppandole troppo.

Ecovacs Deebot Ozmo T8 Pure: l’offerta di Amazon

Il robot Ecovacs Deebot Ozmo T8 Pure ha un prezzo di listino di 549 euro e oggi lo troviamo su Amazon ad un prezzo nettamente inferiore. Nella confezione troviamo il robot aspirapolvere e lavapavimenti, la stazione di ricarica, 4 spazzole laterali, 1 serbatoio, 1 panno per la pulizia, 5 panni per la pulizia monouso, 1 piastra per panno, 2 filtri ad alta efficienza, 1 strumento per la pulizia, e il tutto è venduto e spedito da Amazon a soli 359 euro (-190 euro, -35%).