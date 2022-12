Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure, sconto eccezionale: ecco l’affare di oggi

I robot aspirapolvere negli ultimi anni hanno fatto dei veri passi da gigante, diventando a tutti gli effetti dispositivi super intelligenti in grado di muoversi autonomamente all’interno dell’abitazione, riconoscendo ogni piccolo ostacolo che ci si para davanti. Ma non solo. Oramai sono dispositivi 2 in 1 che, oltre a raccogliere la polvere, riescono anche a lavare il pavimento grazie alla presenza di un serbatoio per l’acqua integrato. E come normale che sia, i robot aspirapolvere sono diventati anche uno degli oggetti più desiderati da ricevere in questo Natale.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Se stavate cercando proprio un robot da regalare il 25 dicembre, questa è l’offerta giusta per voi. Infatti, su Amazon troviamo l’ottimo Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure in offerta al prezzo più basso di sempre, lo stesso del Black Friday. Il merito è dello sconto del 46% che ce lo fa pagare quasi metà prezzo con un risparmio di ben 250€. Un’offerta speciale per un dispositivo con tecnologie avanzate e che si rivela utilissimo nella vita di tutti i giorni. La promo non ha una data di scadenza, per questo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure: caratteristiche e funzionalità

Tecnologie avanzate per una pulizia profonda dell’abitazione. Non a caso l’Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure ha ricevuto anche il bollino "Amazon’s Choice" riservato solamente ai dispositivi che rispettano alcuni specifici requisiti di qualità. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo robot aspirapolvere.

Il punto forte del dispositivo sono le tecnologie proprietarie che permettono da un lato di riconoscere anche gli ostacoli più piccoli che il robot incontra durante la pulizia, e dall’altro lato di mappare efficacemente ogni stanza dell’abitazione (supporta anche la mappatura multipiano). Il merito è rispettivamente della tecnologia TrueDetect 3D e della tecnologia TrueMapping con rilevamento laser D-ToF.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

L’Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure è un robot 2 in 1: oltre ad aspirare la polvere è in grado anche di lavare il pavimento inserendo un panno usa e getta (i primi sono disponibili nella confezione). Il merito è del serbatoio da 240ml presente nella scocca e che permette di pulire un’abitazione di 150 metri quadrati. La potenza di aspirazione può essere impostata tramite l’app dello smartphone e il robot la adatta automaticamente anche in base alla tipologia di pavimento (l’aumenta quando incontra moquette e tappeti).

Tramite l’applicazione è possibile scegliere quali stanze pulire e con quale grado di aspirazione. Inoltre, si può anche programmare l’accensione. Il robot è compatibile anche con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistente. La batteria ha un’autonomia di circa 3 ore, ideale per un’abitazione di circa 150 metri quadrati. Una volta scarico torna da solo alla base di ricarica.

Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure in offerta a un prezzo di 299€. Lo sconto è del 46% e si risparmiano 250€ sul prezzo consigliato. Si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web. Una promo sensazionale da cogliere al volo, prima che termini. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva solamente in fase di check-out. La disponibilità è immediata e la spedizione viene curata direttamente da Amazon. Per effettuare il reso gratuito c’è tempo fino al 31 gennaio 2023.

Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

OFFERTE DI NATALE AMAZON

OFFERTE LAMPO NATALE