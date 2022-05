Da oggi è disponibile il nuovo robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T10

Tra le ultime novità che riguardano gli aspirapolvere robot e lavapavimenti segnaliamo l’uscita dell’Ecovacs Deebot T10. L’azienda di robotica domestica intelligente Ecovacs non ha certo bisogno di presentazioni e l’ultimo robot, il Deebot T10 si mette in luce grazie alla tecnologia AIVI 3.0, ossia un sistema di Intelligenza Artificiale, con funzioni avanzate. Da segnalare anche la presenza di una stazione di svuotamento automatico.

Da un lato, grazie all’AI, il Deebot T10 riesce a mappare la superficie in 3D entro cui si muove in maniera molto più precisa, imparando così a evitare tutti gli ostacoli, e a proseguire in maniera accurata nelle pulizie. Dall’altro, offre un controllo preciso dell’acqua in modo che le superfici non siano inumidite eccessivamente, preservando così la tenuta delle fughe e la naturale lucentezza del pavimento. Infatti, quando si usa troppa acqua per pulire un pavimento, possiamo incorrere nel fastidioso effetto alone, ossia le strisciate (se non addirittura vere e proprie macchie di acqua) di residuo della pulizia, che in controluce restituisce un effetto sporco sia su piastrelle lucide, sia opache o semi-opache: dal gres effetto legno ai marmi. Tutto questo, gestendo bene la fase di lavaggio, non succede.

Ecovacs Deebot T10: caratteristiche tecniche

Ecovacs Deebot T10 è dotato di tecnologia TrueDetect per cui, il rilevamento degli oggetti è 10 volte più accurato rispetto alla tradizionale tecnologia a infrarossi. Questa funzione è particolarmente utile perché evita che il robot, durante le pulizie, possa andare a sbattere contro gli arredi, rischiando di rovinarli.

Il sistema di pulizia Ozmo è invece in grado di aspirare polvere e sporco e lavare contemporaneamente la superficie. La pompa dell’acqua fornisce un controllo preciso del flusso e il rilevamento automatico del tappeto evita che siano inumiditi. Sono disponibili due modalità di lavaggio: rapido o profondo e quattro diversi livelli di rilascio dell’acqua, attivati e disattivati automaticamente. I panni per il lavaggio possono essere anche monouso (venduti a parte).

Il serbatoio per l’acqua è da 240 millilitri, la stazione di svuotamento automatico ha un’autonomia di 1 mese per la polvere e la notifica di caricamento massimo viene fornita attraverso l’app Ecovacs, mentre la batteria da 5.200 mAh copre fino a 297 metri quadrati di pulizia continua delle superfici con una singola carica.

Infine, segnaliamo la diffusione, durante la pulizia, del deodorante per ambienti e l’assistente vocale Yiko a cui chiedere di iniziare o sospendere le pulizie o di pulire solo determinate parti della casa. L’app dell’Ecovacs Deebot T10, infatti, permette la mappatura della casa e la divisione in stanze e zone.

Ecovacs Deebot T10: l’offerta di Amazon

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot T10 è disponibile su Amazon da oggi in preordine, e nella confezione troviamo anche la stazione di ricarica, il serbatoio dell’acqua, il deodorante, un panno lavabile e 2 sacchetti per la raccolta della polvere della stazione di ricarica, al prezzo di 699 euro.

Ecovacs Deebot T10 – Robot aspirapolvere con pannetto lavapavimenti e mappatura 3D