Ecovacs Deebot T9 AIVI, il robot aspirapolvere in super offerta: costa la metà

Nelle offerte di settembre lanciate da Amazon in questi giorni post-vacanze non potevano di certo mancare i robot aspirapolvere, dispositivi diventati oramai fondamentali nel quotidiano. Per chi è tutto il giorno impegnato con il lavoro, avere un dispositivo tech che ci aiuta nelle faccende domestiche può essere molto importante. Ed Ecovacs è una delle aziende leader in questo settore in grande crescita, anche grazie a diversi anni di esperienza nel mondo della robotica. La maggior parte dei suoi robot, oltre ad aspirare la polvere, sono anche in grado di pulire i pavimenti, per un servizio 2 in 1.

Se siete alla ricerca di un ottimo robot aspirapolvere e lavapavimenti in offerta, oggi troviamo l’Ecovacs Deebot T9 AIVI al minimo storico con un super sconto di ben il 50% che ce lo fa pagare esattamente la metà. Il risparmio è di 400€ e per il robot Ecovacs si tratta anche di una delle migliori offerte di tutto il web. Rispetto ad altri modelli della stessa azienda dispone di tecnologie di ultima generazione che sfruttano l’intelligenza artificiale per pulire in modo più efficace con il minor sforzo possibile. Lo si può controllare anche da remoto grazie alla compatibilità con Alexa e Google Home.

Ecovacs Deebot T9 AIVI: funzionalità e scheda tecnica

Con l’Ecovacs Deebot T9 AIVI il settore dei robot aspirapolvere ha fatto un grosso salto in avanti, soprattutto sotto il punto di vista dell’intelligenza artificiale. Il dispositivo sfrutta l’AI per programmare al meglio la pulizia dell’abitazione, stando attento a non sbattere contro ostacoli e muri.

Il fulcro è la nuova tecnologia proprietaria AIVI 2.0 che utilizza un avanzato sistema di intelligenza artificiale in grado di riconoscere ed evitare in maniera rapida tutti gli oggetti presenti in casa. E riesce anche a suggerire la miglior pulizia possibile in modo da evitare consumi inutili. Come la maggior parte dei robot disponibili sul mercato, anche l’Ecovacs Deebot T9 AIVI ha una doppia funzione: aspira la polvere e lava i pavimenti, grazie al serbatoio d’acqua presente nella confezione.

L’altra grande novità del robot sono le spazzole anti groviglio in gomma multi superficie AeroForce. Si adattano a qualsiasi tipologia di pavimenti e anche ai tappeti, raccogliendo tutto lo sporco che si trovano davanti, compresi i peli degli animali. Una spazzola scioglie lo sportoc, mentre l’altra lo raccoglie. Ha una potenza di 3.000Pa, una delle più elevate per i robot Ecovacs. Inoltre, grazie alla tecnologia laser di ultima generazione è in grado di rilevare qualsiasi oggetto e di lavorare anche al buio.

Il robot aspirapolvere è anche smart. È compatibile con Alexa e Google Home e lo si può controllare da remoto anche tramite l’app per lo smartphone. Inoltre, dispone di una videocamera e dell’audio bidirezionale: in qualsiasi momento si può accedere all’app e controllare cosa sta accadendo in casa.

Ecovacs Deebot T9 AIVI in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Super minimo storico per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot T9 AIVI che troviamo su Amazon a un prezzo di 399,99€, grazie allo sconto del 50%. Il risparmio netto è di 400€ e il prezzo è addirittura inferiore a quello del Prime Day. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio offerto da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (vi consigliamo di leggere attentamente il regolamento per capire come funziona e come si attiva). Il dispositivo smart è già disponibile nei magazzini Amazon e la consegna viene effettuata nel giro di qualche giorno. Si ha anche tutto il tempo per testarlo: il reso è gratuito fino a 30 giorni dall’acquisto.

