Ecovacs Deebot T9, il prezzo crolla con l’offerta speciale di oggi

Anche in questa rovente estate continuano le super promo su Amazon per i robot aspirapolvere e lavapavimenti, dispositivi diventati oramai fondamentali nella vita di tutti i giorni. Pian piano stanno sostituendo le classiche scope elettriche e il motivo è abbastanza semplice: sono completamente autonomi e non c’è bisogno di alcuno sforzo fisico. Ma non solo. Possono anche essere controllati da remoto tramite l’app per lo smartphone.

Ecovacs Deebot T9

Oggi su Amazon troviamo l’Ecovacs Deebot T9 in offerta con uno sconto del 33% che fa risparmiare 230€ sul prezzo di listino. E c’è anche la possibilità di pagarlo a rate. Per questo aspirapolvere robot si tratta anche del prezzo più basso mai fatto registrare sulla piattaforma di e-commerce. E per questo motivo bisogna approfittarne il prima possibile. L’Ecovacs Deebot T9 è un vero modello top di gamma con tecnologie avanzate che mappano accuratamente l’abitazione e permettono di raccogliere ogni singolo granello di polvere su qualsiasi tipologia di pavimento. Insomma, il compagno ideale per pulire casa senza fare fatica.

Ecovacs Deebot T9: le caratteristiche tecniche

Essendo uno degli ultimi modelli lanciati sul mercato da Ecovacs, il Deebot T9 utilizza componenti e tecnologie di ultima generazione. Rispetto al modello precedente c’è un deciso salto in avanti, sia sulla potenza di aspirazione sia sulla mappatura dell’abitazione. Tutto è stato reso più semplice e alla portata dell’utente.

La prima tecnologia da segnalare è la nuova OZMO Pro 2.0 che permette di aspirare ancora più a fondo la polvere presente in casa. Questa particolare tecnologia è in grado di aspirare la polvere e lavare il pavimento contemporaneamente. La potenza di aspirazione è aumentata fino a 3000Pa e ora è in grado di raccogliere anche le briciole più piccole. Si adatta a qualsiasi tipo di superficie e raccoglie anche i peli degli animali. Per lavare il pavimento, invece, basta inserire un panno in microfibra monouso e il gioco è fatto.

Le tecnologie TrueDetect 3D 2.0 e TrueMapping 2.0 sono dedicate rispettivamente alla rilevazione di ostacoli durante la pulizia e alla mappatura dell’abitazione. Grazie ai nuovi sensori il robot aspirapolvere è in grado di riconoscere ogni minimo ostacolo, anche al buio. Ecovacs ha aggiornato anche l’app per lo smartphone per rendere ancora più semplice l’utilizzo del robot da remoto: si può impostare la potenza di aspirazione, quali stanze pulire e quali, invece, evitare. Altra novità molto interessante è la presenza di un profumatore per ambienti automatico: si può scegliere tra tre diverse profumazioni per rendere ancora più pulita la propria casa.

Ecovacs Deebot T9 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T9 in offerta su Amazon a un prezzo di 469€, con uno sconto di ben il 33% che fa risparmiare 230€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva solamente in fase di check-out. Per il robot aspirapolvere si tratta anche del minimo storico, con un prezzo addirittura più basso rispetto a quello del Prime Day. Il dispositivo smart viene venduto e spedito direttamente dal sito di e-commerce e per la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di 24 ore per i clienti Prime. Se siete veloci arriva anche prima dell’inizio delle vacanze.

