Ecovacs Deebot T9+: con questa offerta incredibile è il robot da comprare subito

Tra i robot aspirapolvere e lavapavimenti da avere in casa e più efficaci nelle pulizie, ci sono senza dubbio i modelli più recenti e più potenti che portano in dote molti vantaggi, come una buona potenza di aspirazione, un sistema smart della mappatura della casa molto preciso o vaschette per la raccolta della polvere o dell’acqua molto capienti.

Ma la vera svolta per chi usa o ha intenzione di usare un sistema automatico della pulizia della casa è rappresentata dai robot aspirapolvere e lavapavimenti abbinati alla stazione di svuotamento, che libera da ogni impegno di manutenzione per diversi giorni.

Ovviamente, però, questi sistemi così completi costano di più e per questo, sono da prendere al volo quando vanno in sconto su Amazon. Come nel caso dell’Ecovacs Deeboot T9+ protagonista dell’offerta veramente allettante.

Ecovacs Deebot T9+ – Con stazione di svuotamento – 170 minuti di autonomia

Ecovacs Deebot T9+: caratteristiche tecniche

Il robot per le pulizie delle superfici Ecovacs Deebot T9+ è composto da due dispositivi: il robot dalla classica forma rotonda, che si occupa della pulizia delle superfici, e la stazione di svuotamento che provvede a svuotare le vaschette della polvere, che ha una capienza di 420 ml, dentro un sacchetto da 2,5 litri. Ciò vuol dire che è possibile riempire e svuotare almeno 5 volte il serbatoio dello sporco prima di dover cambiare il sacchetto nella stazione.

L’intero sistema, essendo smart, Il robot spolvera, aspira e lava i pavimenti in modo approfondito: grazie alla potenza di aspirazione di 3000 pascal polvere e briciole vengono aspirate in modo accurato, grazie alla funzione Ozmo Pro (che fa vibrare il pannetto umido 480 volte al minuto) le macchie sul pavimento vengono rimosse. Il tutto con una rumorosità di 67 Db, e numerose funzioni smart.

Il robot, ad esempio, può essere gestito dallo smartphone o con i comandi vocali di Amazon Alexa o Google Assistant. Con l’app, invece, possiamo gestire le mappe realizzate tramite il sistema TrueMapping 2.0, basato su un laser dToF. Durante la pulizia, poi, Ecovacs Deebot T9+ può aggirare gli ostacoli grazie al sistema TrueDetect 3.0. L’autonomia è di 170 minuti, quasi 3 ore, grazie alla batteria dalla capacità di ben 5.200 mAh.

Ecovacs Deebot T9+: l’offerta Amazon

L’Ecovacs Deebot T9+ è un sistema completo per la pulizia di pavimenti, moquette e tappeti dotato di stazione di ricarica, quindi è un prodotto di fascia alta e il prezzo di listino è pari a 899 euro. In questo momento, però, su Amazon è in corso un’offerta straordinaria: che sono però scontati grazie all’offerta in corso a 489 euro (-46%, -410 euro). Potrebbe essere un errore di prezzo, affrettatevi.

