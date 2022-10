Ecovacs Deebot X1 Turbo: maxi sconto col coupon

La seconda metà del 2022 è diventata un ottimo periodo per comprare un robot aspirapolvere e lavapavimenti di alta gamma: sempre più modelli arrivano sul mercato, che è sempre più competitivo e, di conseguenza, i prezzi iniziano a scendere molto grazie a sconti importanti. Come i due coupon disponibili oggi su Ecovacs Deebot X1 Turbo e Omni, due varianti dello stesso robot premium che aspira, lava i pavimenti e torna alla stazione a lavare i pannetti.

Ecovacs Deebot X1 Turbo – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento acqua

Ecovacs Deebot X1 Turbo: caratteristiche tecniche

Ecovacs Deebot X1 Turbo è un prodotto formato da due elementi: il robot che spolvera e lava le superfici e la stazione di ricarica, scarico dell’acqua e pulizia dei mocio.

Il robot vero e proprio ha un diametro di 36 cm e è alto 10,4 cm, ha due spazzoline laterali rotanti che spingono lo sporco verso la bocca centrale, dove avviene l’aspirazione con una potenza di 5.000 Pa. Un valore abbastanza elevato visto che molti concorrenti si fermano a 2.500-3.000 Pa, ma il rumore emesso si ferma a 67 decibel. La batteria da 5.200 mAh promette un’autonomia di 260 minuti di pulizia completa o 360 metri quadri.

All’interno del robot ci sono due serbatoi, il principale per la raccolta della polvere di 400 ml e il secondo che contiene 80 ml di acqua usata per lavare le superfici. I serbatoi della stazione di ricarica hanno una capacità di 4 litri per acqua pulita e altrettanti per la raccolta dell’acqua sporca aspirata durante il lavaggio dei due pannetti.

Ogni 10, 15 o 25 minuti, in base alle scelte dell’utente, il robot torna alla base a lavare i pannetti. Il lavaggio automatico viene eseguito dalla stazione di ricarica, che provvede anche a riempire il serbatoio dell’acqua e ad aspirare quella sporca proveniente dai moci.

I due panni vengono anche asciugati con aria, fredda, per evitare che si formino muffe, funghi e colonie batteriche.

La telecamera frontale Starlight di Ecovacs Deebot X1 Turbo si aggiunge al sistema di mappatura 3D basato su sensore di profondità dToF, e consente al robot di individuare meglio gli ostacoli e di evitarli. Con la telecamera è anche possibile riprendere la casa dal livello del pavimento, trasformando il robot in una sorta di sentinella che resta a guardia della casa.

Infine, Ecovacs Deebot X1 Turbo è dotato di un assistente vocale personalizzato, quindi è possibile comandarlo anche con la voce.

Ecovacs Deebot X1 Turbo: l’offerta Amazon

Ecovacs Deebot X1 Turbo è un prodotto di fascia altissima e il prezzo di listino è elevato: Ecovacs Deebot X1 Turbo costa infatti 1.299 euro. Al momento, però, è disponibile un ricchissimo coupon che taglia il prezzo di ben 500 euro e lo porta a soli 799 euro (-500 euro, -38%).

Ecovacs Deebot X1 Turbo – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento acqua

In alternativa si può sfruttare un altro ottimo coupon, da 400 euro, sulla versione ancora più evoluta di questo robot: Ecovacs Deebot X1 Omni. Rispetto al Turbo, l’Omni offre in più un serbatoio per lo svuotamento della polvere nella stazione di ricarica e la possibilità di asciugare i pannetti anche con aria calda.

Il prezzo di Ecovacs Deebot X1 Omni è di 1.499 euro, che scendono con il coupon a 1.099 (-400 euro, -27%).

Ecovacs Deebot X1 Omni – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione di svuotamento acqua e polvere