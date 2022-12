Ecovacs Robotics T10 Plus: l'offerta su Amazon è strepitosa

Tra i regali di Natale più gettonati (da fare o da farsi fare) si fanno largo i dispositivi tecnologici più avanzati e utili per le pulizie di casa. I robot che spazzano, spolverano e lavano i pavimenti sono i più richiesti del momento per l’evidente vantaggio di aiutare a tenere le superfici di casa sempre pulite.

I robot aspirapolvere e lavapavimenti migliori hanno ovviamente prezzi molto elevati, ma per fortuna Amazon interviene con offerte imperdibili, come nel caso del robot Ecovacs Robotics T10 Plus dotato di stazione di scarico della polvere proposto ad un prezzo molto conveniente.

Ecovacs Robotics T10 Plus – Robot aspirapolvere e lavapavimenti – Con stazione per lo svuotamento automatico

Ecovacs Robotics T10 Plus: caratteristiche tecniche

L’Ecovacs Robotics T10 Plus non è semplicemente il classico robottino deputato a spazzare, spolverare e lavare un pavimento, ma è un sistema di pulizia delle superfici composto da due parti: il robot e la stazione per la ricarica della batteria e lo svuotamento automatico della polvere.

Il robot ha una potenza di aspirazione di 3.000 Pascal utile per staccare da ogni superficie anche la più piccola traccia di sporco, briciole o peli di animali domestici.

Il robot Ecovacs Robotics T10 Plus è dotato di due vaschette, la principale per la raccolta della polvere ha una capacità di 400 millilitri, mentre la vaschetta dell’acqua contiene 240 millilitri di liquido. La stazione di scarico, invece, è dotata di un vano in cui è inserito un sacchetto per la polvere con capacità di 3,2 litri e ciò significa che sarà possibile svuotarlo pochissime volte in un anno.

Il lavaggio delle superfici è accurato ma delicato e si basa sul sistema oscillante Ozmo Pro 3.0 che grazie a 600 vibrazioni al minuto e ad alta frequenza e combinato con 3 livelli di erogazione dell’acqua assicura la pulizia completa di ogni tipologia di superficie.

La mappatura delle superfici è data dalla tecnologia SLAM attraverso la funzione TrueMapping 2.0, che memorizza fino a 3 mappe in 2D e a 1 mappa in 3D.

Il robot Ecovacs Robotics T10 Plus riesce a evitare gli ostacoli grazie al sistema di riconoscimento degli oggetti AIVI 3.0 che individua e aggira con precisione ben 18 ostacoli tra i più comuni come cavi, scarpe o tappeti. La fotocamera 960P anteriore, invece, oltre a facilitare il riconoscimento degli ostacoli si presta anche ad essere un sistema di controllo remoto dell’abitazione.

Tutte le funzioni del robot Ecovacs Robotics T10 Plus possono essere impostate dall’app Ecovacs Home oppure richieste con i comandi vocali agli assistenti Yiko, Amazon Alexa e Google Assistant.

La batteria ha una capacità di 5.200 mAh sufficiente a garantire 260 minuti di pulizia e la ricarica dura circa 6 ore e mezza.

Ecovacs Robotics T10 Plus: l’offerta Amazon

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Robot T10 Plus nella sua categoria è uno dei top di gamma migliori e per questo ha un prezzo di listino di 899 euro scontati, però, grazie all’offerta in corso su Amazon a 699 euro (-22%, -200 euro).

