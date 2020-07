EFootball PES 2021: data di uscita, prezzo e novità

Dopo aver annunciato che PES 2021 sarà semplicemente un aggiornamento di PES 2020 scaricabile separatamente, Konami ha fatto sapere anche quando il DLC sarà disponibile per tutti: il 15 settembre 2020. Per non farci mancare nulla, si sa già anche il prezzo dell’aggiornamento di PES 2021: 34,99 euro. Una cifra che in confronto ai nuovi videogame è sicuramente molto allettante, ma pensare che si tratta di un semplice aggiornamento, senza nessun miglioramento nella parte grafica, fa un po’ pensare.

Konami sottolinea che PES 2021 sarà una versione aggiornata del titolo eFootball PES 2020, con dati e rose aggiornati. In più rispetto al gioco precedente ci sono solamente i contenuti esclusivi su Uefa Euro 2020, il campionato europeo che si giocherà nel 2021, ma che sarà già disponibile sul gioco di simulazione calcistica. L’altra novità riguarda i momenti iconici presenti nella modalità myClub e che riguarderanno le squadre partner del titolo, tra cui la Juventus. Per quanto riguarda la Serie A, Konami ha annunciato la scorsa settimana che non ha rinnovato la licenza con Inter e Milan: le due squadre di Milano avranno nel gioco un nome fittizio e non quello originale.

eFootball PES 2021 Season Update: le edizioni disponibili

In totale sono due le versioni disponibili di PES 2021: Standard Edition e Partner Club Edition. La Standard Edition sarà disponibile anche in formato fisico (Lionel Messi sulla copertina) e all’interno ci sarà PES 2020 aggiornato con le rose della prossima stagione calcistica. La Partner Club Edition, invece, è pensata per i tifosi della squadre che sono partner di Konami: Barcellona, Juventus, Manchester United, Bayern Monaco e Arsenal. In questa edizione sono presenti dei contenuti speciali (iconici) pensati appositamente per i tifosi-gamer.

Inoltre, ci sarà anche un Bonus veterano per tutti i giocatori di myClub dell’edizione precedente. I premi saranno basati sui progressi che erano stati raggiunti.

PES 2021: quando esce e quanto costa

L’aggiornamento PES 2021 ha un costo di 34,99 euro su console, con uno sconto del 20% per chi lo acquisterà direttamente da PES 2020. L’uscita di eFootball PES 2021 è stata fissata per il 15 settembre 2020.