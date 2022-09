Electrolux ChillFlex Pro in super sconto: offerta top per l'autunno

Non è vero che i condizionatori portatili sono utili solo in estate. Se nei mesi più caldi dell’anno regalano una piacevole sensazione di comfort grazie alla loro potenza di raffrescamento, in quelli più freddi aiutano a tenere "sotto controllo" l’ecosistema domestico grazie al deumidificatore e alla possibilità di impostare anche temperature più elevate.

L’Electrolux ChillFlex Pro, oggi tra le offerte top di Amazon grazie a un vero e proprio supersconto, ne è un esempio. Il dispositivo del produttore scandinavo, tra i migliori condizionatori portatili disponibili sul mercato per efficienza energetica e rapporto qualità-prezzo, coniuga un design ottimizzato per il raffrescamento dell’abitazione con funzionalità che lo rendono prezioso anche in autunno e inverno. Un elettrodomestico versatile e, oggi, estremamente conveniente: il prezzo non è mai stato così basso.

Electrolux ChillFlex Pro scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il condizionatore portatile in offerta su Amazon è caratterizzato da un esclusivo design con la bocchetta rivolta verso l’alto permette di posizionarlo ovunque, senza doversi di preoccupare di eventuali ostacoli che possano ostacolare il flusso d’aria. La potenza di raffrescamento di 12 mila BTU, poi, permette di far scendere velocemente la temperatura anche all’interno degli ambienti più grandi: il ChillFlex Pro sarà in grado di raffrescare anche stanze più grandi di 20 metri quadrati nel giro di pochissimo tempo.

Controllarne le funzionalità, poi, è semplice e intuitivo. Si può utilizzare il display touch presente nella parte alta dell’elettrodomestico scandinavo. O, in alternativa, sfruttare il telecomando a raggi infrarossi, dotato di un design minimal ma estremamente funzionale. Sarà così possibile passare dalla funzione di raffrescamento a quella di deumidificazione in pochi istanti, permettendo dimantenere la temperatura ideale in stanza ottimizzando i consumi.

All’interno del condizionatore portatile trovano poi spazio circuiti per l’auto diagnosi, che aiutano a individuare in anticipo eventuali malfunzionamenti e permettono di intervenire prima che la situazione degeneri. Non solo: grazie ai sensori del Filter check, l’Electrolux ChillFlex Pro è in grado di monitorare costantemente lo "stato di salute" dei filtri antipolvere e antibatterici, avvisando quando è arrivato il momento di pulirli o sostituirli. In questo modo si avrà la certezza che la qualità dell’aria sarà sempre ottimale.

Il condizionatore portatile scandinavo, poi, è progettato e realizzato per ridurre quanto più possibile l’impatto ambientale. L’utilizzo del gas sostenibile R290 riduce il potenziale di riscaldamento globale (GWP) del 99,8% se confrontato con il gas tradizionale R410a. Il Self Evaporative System a doppia ventola, invece, permette di utilizzare l’acqua di condensa per raffreddare l’evaporatore, consentendo così di abbattere consumi energetici e rumorosità del condizionatore.

Come accennato inizialmente, lo sconto garantito da Amazon fa letteralmente crollare il prezzo del condizionatore portatile al punto più basso di sempre. L’Electrolux ChillFlex Pro è disponibile con uno sconto del 35% sul listino e costa 419,93 euro. Il risparmio per chi decide di acquistarlo oggi è considerevole: il condizionatore costa 230 euro in meno rispetto al prezzo consigliato dal produttore scandinavo.

