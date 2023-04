Electrolux, il condizionatore d'aria al minimo storico: prezzo in picchiata

Ci stiamo avvicinando sempre di più a quel periodo dell’anno in cui il caldo torrido ci accompagnerà almeno per un paio di mesi. Caldo a cui oramai negli ultimi anni ci siamo abituati, ma che bisogna "combattere" con gli strumenti adatti. E cosa c’è di meglio di un condizionatore portatile? Purtroppo in molte abitazioni non è possibile installare il climatizzatore e l’unica soluzione per non soffrire troppo il caldo è proprio il condizionatore portatile. Se state aspettando il momento ideale per acquistarlo in vista dell’estate 2023, vi assicuriamo che è arrivato. Il merito è dell’ottima offerta che troviamo su Amazon per il condizionatore Electrolux ChillFlex Pro Silence disponibile con uno sconto top del 36% al prezzo più basso di sempre. Il risparmio è esagerato ed è quasi di 300€.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

-> Clicca qui OfferteDcasa -> Clicca qui.

Il condizionatore Electrolux è una soluzione veramente completa: oltre a rinfrescare l’aria è anche in grado di riscaldarla grazie alla presenza delle pompa di calore. Quindi lo si può utilizzare sia d’estate sia d’inverno. Non bisogna preoccuparsi troppo dei consumi, avendo ricevuto il bollino con la classe di efficienza energetica A. La potenza di 9.000 BTU lo rende perfetto per stanze di circa 30-35 metri quadrati e lo si può utilizzare sia in casa sia in ufficio. Insomma, la soluzione perfetta per passare una piacevole estate al riparo dal caldo.

Electrolux ChillFlex Pro Silence

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Electrolux ChillFlex Pro Silence: le caratteristiche tecniche

Un condizionatore portatile versatile e con pochi eguali sul mercato. Electrolux ChillFlex Pro Silence è un elettrodomestico con un ottimo rapporto qualità-prezzo e che soprattutto è utile durante tutto l’anno. Rispetto a tantissimi altri climatizzatori disponibili sul mercato ha una funzionalità in più: produce anche aria calda e lo si può utilizzare durante l’inverno. Dispone di una potenza di 9.000 BTU che lo rendono perfetto per una stanza di 30-35 metri quadrati. È anche molto facile da trasportare da una stanza all’altra grazie alle rotelle presenti in basso. Come tutti i condizionatori portatile, è necessario posizionarlo vicino a una finestra in modo da convogliare fuori la condensa.

Per gestire la modalità di utilizzo, la temperatura e la velocità è presente un comodo telecomando, oppure si può utilizzare la console di comando. Electrolux ha lavorato anche su un altro aspetto: la rumorosità. Il climatizzatore è molto silenzioso, anche attivando la potenza massima. Per quanto riguarda i consumi energetici, il condizionatore ha ricevuto la certificazione di classe energetica A, quindi non bisogna preoccuparsi troppo della bolletta. Ha anche un occhio di riguardo per l’ambiente: utilizza il gas sostenibile R290 che riduce del 99,8% l’emissione di sostanze nocive per il riscaldamento globale.

Electrolux ChillFlex Pro Silence in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Minimo storico per il condizionatore portatile Electrolux ChillFlex Pro Silence. Oggi lo troviamo su Amazon a un prezzo di 499€, con uno sconto del 36% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto si avvicina ai 300€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (esclusiva per gli utenti Amazon Prime). Il condizionatore portatile è già disponibile in magazzino e la consegna avviene in tempi piuttosto rapidi (puoi anche programmarla in base alle tue necessità).

Electrolux ChillFlex Pro Silence

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram