Electrolux Create 5, la friggitrice ad aria costa pochissimo: sconto incredibile

Le friggitrici ad aria sono l’ultimo elettrodomestico che sta prendendo sempre più piede all’interno delle nostre abitazioni. Oramai sono sempre di più gli italiani che non possono fare a meno di questo piccolo elettrodomestico che ci permette di cucinare in pochissimo tempo tante pietanze differenti e anche in modo salutare. Infatti, una delle caratteristiche più interessanti di questi dispositivi è il fatto di utilizzare fino al 90% in meno di olio nella cottura di cibi solitamente molto grassi, come ad esempio le patatine. Il nome potrebbe far cadere in inganno: infatti le friggitrici ad aria somigliano più a dei forni ventilati, da cui riprendono il funzionamento.

Essendo diventate l’ultima moda in fatto di elettrodomestici, è normale trovare online sempre più modelli disponibili e sempre più offerte. Come, ad esempio, quella che troviamo oggi per la friggitrice ad aria Electrolux Create 5, un modello molto interessante e con funzionalità utili nella vita quotidiana. Grazie all’offerta disponibile oggi su Amazon, la troviamo in offerta con uno sconto del 33% e al prezzo più basso di sempre. E la si paga veramente poco in confronto con altri modelli che troviamo sul mercato. L’offerta ha una durata limitata, quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Friggitrice ad aria Electrolux Create 5

Electrolux Create 5: le caratteristiche

La friggitrice ad aria Electrolux Create 5 è pensata appositamente per coloro che hanno poco spazio a disposizione nella loro cucina, ma sono alla ricerca di un elettrodomestico multifunzione per cucinare velocemente tantissime pietanze differenti. Infatti, a dispetto del nome, la friggitrice ad aria Electrolux Create 5 non solo permette di cucinare cibi come le patatine o i sofficini, ma anche di grigliare e arrostire carne e verdure. E lo fa utilizzando molto meno olio (fino al 90% in meno) e con meno calorie (fino al 50% in meno).

La Electrolux Create 5 permette di cucinare delle pietanze per 3-4 persone in pochissimi minuti. Basta inserire tutto nella ciotola e selezionare il programma di cottura con il timer. L’interfaccia utente è molto semplice da utilizzare e permette di impostare un tempo massimo di cottura fino a 60 minuti (utile per le pietanze un po’ più elaborate). Ottima anche la potenza massima che raggiunge la friggitrice: 1350W.

Oltre a essere facile da utilizzare, la friggitrice ad aria è anche facile da pulire. Il cestello interno può essere tolto molto facilmente ed essere lavato in lavastoviglie. Il cestello esterno, invece, raccoglie il grasso in eccesso, rendendo il cibo meno grasso.

Electrolux Create 5 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

La friggitrice ad aria Electrolux Create 5 è disponibile in super promo su Amazon a un prezzo di 79,99€. Lo sconto rispetto al prezzo di listino è del 33% e acquistandola oggi si approfitta del minimo storico. L’elettrodomestico è già disponibile in magazzino e la consegna gestita direttamente dal sito di e-commerce avviene nel giro di pochissimi giorni. L’offerta ha una scadenza fissata, ma potrebbe terminare in anticipo in caso di esaurimento delle scorte. Quindi vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

Friggitrice ad aria Electrolux Create 5

