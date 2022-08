Electrolux Well P7, lo sconto sul climatizzatore smart è da record: prezzo crollato

Un condizionatore portatile è per sempre. O quasi. A differenza di quanto immagina la gran parte delle persone, i climatizzatori sono utili tanto d’estate (quando aiutano a rendere più sopportabile il caldo estremo), tanto in inverno (quando permettono di riscaldare velocemente ampie superfici). Un elettrodomestico "quattro stagioni", dunque, che consente di creare il miglior comfort climatico in casa.

Ne è un esempio l’Electrolux Well P7, condizionatore portatile caldo/freddo tra le migliori offerte di oggi su Amazon. Dotato di funzionalità smart avanzate, questo climatizzatore sfrutta intelligenza artificiale e tecnologie brevettate per creare in ogni ambiente un "microclima" tarato sulle esigenze e necessità delle persone. E grazie all’app per smartphone, sarà possibile controllare e gestire il climatizzatore a distanza, accendendolo anche quando non si è in casa.

Electrolux Well P7 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Il climatizzatore portatile smart di Electrolux è progettato per garantire il miglior comfort climatico in ambienti grandi e spaziosi. Grazie alla potenza di 10 mila BTU, il Well P7 scalda e raffredda superfici superiori ai 30 metri quadrati nel giro di pochi minuti e con un consumo energetico limitato. La tecnologia Self Evaporative System permette di utilizzare l’acqua di condensa per raffreddare l’evaporatore e diminuire i consumi elettrici.

La tecnologia AirSorround, invece, fa sì che il condizionatore sia in grado di creare un microclima ideale all’interno della stanza nella quale è posizionato. Il particolare design cilindrico, con bocchetta rivolta verso l’alto, aiuta a creare delle correnti convettive che aiutano a distribuire l’aria in maniera uniforme all’interno degli ambienti.

Il climatizzatore portatile di Electrolux in offerta su Amazon è completo anche di kit per installazione a finestra, del valore superiore a 100 euro. Il kit si può adattare facilmente alle dimensioni della finestra (fino a un’altezza massima di 147 centimetri) e si monta nel giro di pochissime decine di secondi. Sarà così possibile spostare il condizionatore da una stanza all’altra o da un ambiente all’altro in pochi minuti, senza bisogno di dover comprare più dispositivi.

Come accennato, il condizionatore portatile Well P7 può inoltre essere controllato da smartphone grazie alla connettività Wi-Fi. Si dovrà scaricare l’app Home Comfort di Electrolux, seguire la procedura di configurazione e il gioco è fatto: a questo punto si può gestire l’accensione e lo spegnimento a distanza, programmandone le funzioni anche se non si è in casa.

Electrolux, condizionatore portatile caldo/freddo a rate su Amazon: sconto e prezzo

Il Well P7 di Electrolux è disponibile su Amazon con un’offerta mai vista prima. Il climatizzatore portatile smart può essere comprato con uno sconto del 40% sul listino e costa 603,89 euro. Il risparmio rispetto al prezzo consigliato dal produttore scandinavo è notevole: acquistandolo in offerta si pagheranno 400 euro in meno rispetto al prezzo pieno.

Gli utenti iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o una carta di debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare il condizionatore portatile a rate senza interessi e senza costi di istruttoria. Sarà sufficiente scegliere il pagamento rateale Amazon prima di aggiungere il prodotto al carrello e il gioco è fatto: senza attendere approvazioni da finanziarie o seguire procedure esterne, sarà possibile pagare il climatizzatore caldo/freddo Electrolux Well P7 in dodici rate da 50,33 euro al mese, senza alcun costo aggiuntivo rispetto al prezzo di listino.

Electrolux Well P7, condizionatore portatile caldo/freddo 10.000 BTU, con sistema AirSorround e app dedicata