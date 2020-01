Electronic Arts down, non funziona Fifa 20. Cosa sta succedendo

I server di Electronic Arts sono down e tutti i principali giochi sviluppati dal publisher statunitensi non funzionano. Non è un problema della vostra connessione a internet o della console se questa sera 29 gennaio Fifa 20 non funziona. Il problema non riguarda solamente il gioco di simulazione calcistica, ma tutti i server dei principali titoli di Electronic Arts.

La causa molto probabilmente è da attribuire ai server di Electronic Arts: un problema momentaneo che ha reso impossibile l’accesso online a molti titoli. Su downdetector.it, sito online che mostra quando un servizio o un’applicazione non funzionano, sono centinaia le segnalazioni degli utenti: tutti hanno lo stesso identico problema e non riescono a lanciare i loro titoli preferiti. Per quanto riguarda Fifa 20 non funziona nemmeno l’applicazione per lo smartphone e Fifa Ultimate Team. Su Twitter l’account di Fifa 20 ha comunicato che ci sono dei problemi nell’infrastruttura del videogame e che verranno risolti nel minor tempo possibile.

Perché Fifa 20 non funziona il 29 gennaio

Il problema dovrebbe riguardare i server di Electronic Arts che rendono impossibile l’accesso a Fifa 20. I tecnici sono già al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Vi terremo aggiornati.

Aggiornamento ore 21:30. Il problema è stato risolto.