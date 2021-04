Elite 4: ecco quando esce e chi si aggiunge al cast

Netflix ha ufficialmente annunciato l’uscita della quarta stagione di Elite e dalle anticipazioni si notano subito interessanti novità che riguardano trama e cast. La serie tv ha acquisito enorme successo negli ultimi anni, anche grazie alla capacità di mescolare diversi generi: dal teen drama al thriller.

Le vicende hanno luogo nel prestigioso liceo Las Encinas, frequentato soprattutto da ragazzi benestanti che, sembrano condurre una vita agiata e senza problemi ma che, in realtà, nascondono tremendi segreti. Infatti, in ogni stagione succede un crimine che colpisce non solo il liceo ma tutta la cittadina. Tra i temi trattati nella serie troviamo anche la sessualità, il razzismo, ma anche la disuguaglianza economica e il bullismo. Nella quarta stagione assisteremo a una piccola rivoluzione, grazie all’arrivo di nuovi personaggi. Tra questi spicca il nuovo direttore del liceo, un uomo d’affari molto potente, intenzionato di mettere ordine nell’istituto. Insomma, un nuovo anno scolastico sta per iniziare a Las Encinas e il pubblico non vede l’ora di scoprire di più.

Trama Elite 4: di cosa parlerà la quarta stagione

Netflix finalmente ha svelato qualcosa di più sulla quarta stagione di Elite. La serie riprenderà dall’inizio di un nuovo anno scolastico, caratterizzato da una serie di arrivi nel liceo. Innanzitutto, ci sarà un nuovo direttore, un uomo d’affari molto potente in Europa e determinato a rimettere l’istituto in carreggiata, perché secondo lui negli ultimi anni è andato fuori strada. Il direttore porta con sé i suoi tre figli, tre adolescenti viziati.

La loro presenza metterà a rischio gli equilibri di Las Encinas e soprattutto il legame tra i vecchi studenti. Ci sarà un vero e proprio scontro tra compagni di classe che minerà i rapporti di amicizia e amore. Questa lotta porterà alla tragedia, ci sarà una vittima e un carnefice segreto su cui indagare. Quindi anche stavolta al centro della trama ci sono una serie di problematiche legate al mondo giovanile e anche un crimine su cui indagare.

Cast Elite 4: arrivano nuovi personaggi e attori

Nella terza stagione avevano lasciato il progetto una serie di personaggi, da Carla (Ester Expósito) a Lucrecia (Danna Paola), Valerio (Jorge López), Álvaro Rico (Polo) e tanti altri.

Nel nuovo capitolo troveremo sia nuovi volti che vecchie conoscenze. Ecco chi farà parte del cast:

Itzán Escamilla (Samuel)

Carla Díaz (Ari)

Miguel Bernardeau (Guzmán)

Claudia Salas (Rebeka)

Arón Piper (Ander)

Omar Ayuso (Omar)

Georgina Amorós (Cayetana)

Nel frattempo, sappiamo che Elite è stata rinnovata anche per una quinta stagione, già in produzione in Spagna. Si sono uniti al cast anche Valentina Zenere e André Lamoglia. Sicuramente questa sarà la stagione conclusiva anche se il pubblico spera in una proroga. Non resta che attendere.

La quarta stagione di Elite uscirà su Netflix il 18 giugno 2021.