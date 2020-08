Elite 4, quando inizia la nuova stagione della serie TV Netflix

Elite è una delle serie tv più popolari di Netflix ed è disponibile sulla piattaforma fino alla terza stagione, che appare spesso tra i contenuti più guardati dagli utenti di tutto il mondo. I fan ora attendono l’uscita della quarta stagione e l’evoluzione della trama.

La serie tv racconta le vicende di un gruppo di adolescenti che frequentano un prestigioso liceo privato spagnolo, chiamato Las Encinas. Qui si ritrovano i rampolli di ricche famiglie e le puntate sono un’occasione per parlare della loro vita, ma anche di temi legati ai giovani: dalla sessualità al razzismo, fino alla fede religiosa ma anche la disuguaglianza economica. Inoltre, ogni stagione è caratterizzata da un crimine e si indaga per capire chi lo ha commesso e come si è arrivati al suo compimento. Questi sono gli ingredienti che rendono la serie tv molto appassionante. E ora ci sono tanti indizi che fanno sperare in una quarta stagione.

Elite 4: indizi sulla quarta stagione

Elite 4 potrebbe essere presto disponibile su Netflix. Il servizio di video streaming ha infatti annunciato il rinnovo della serie TV per il 22 maggio, tramite un video in cui vengono ripresi direttamente i protagonisti: Guzmán, Ander, Samuel, Omar, Cayetana e Rebeka rivelano al pubblico di aver letto i nuovi copioni e non vedono l’ora di tornare.

Ma le notizie non finiscono qui: secondo il sito Bluper, Netflix sarebbe intenzionata a produrre anche la quinta stagione della serie tv creata da Carlos Montero e Darío Madrona. Inoltre, per accorciare i tempi di attesa, il servizio di video streaming girerebbe le ultime stagioni insieme. Nonostante ciò, non si sa ancora quando potrebbero terminare le riprese, che sono state fermate dopo un solo giorno dall’inizio, a causa di un contagio di Coronavirus all’interno del cast. D’altronde, a causa della pandemia molte produzioni sono ferme, in attesa che migliori la situazione. Alla luce di ciò, probabilmente la quarta stagione di Elite uscirà nella primavera 2021.

La trama di Elite 4: di cosa parlerà?

Il pubblico affezionato già lo sa: il cast della serie tv verrà leggermente stravolto e quindi nella quarta stagione conosceremo nuovi volti che si relazioneranno tra chi è rimasto nei banchi del prestigioso liceo. Non si sa ancora come si evolveranno i nuovi episodi, anche perché la terza stagione ha chiuso diverse questioni in sospeso, molti ragazzi sono usciti di scena e tanti dubbi si sono risolti. In particolare, si è risolto il caso della morte di Polo (Álvaro Rico) e molti personaggi si sono diplomati uscendo di scena.

Durante la puntata finale, però si è deciso di dare qualche anticipazione: si fa un enorme salto in avanti e si mostra l’inizio del nuovo anno scolastico, dove ritroviamo diversi volti noti.

Insomma, anche nella quarta stagione Elite non deluderà i suoi fan. Nel frattempo, è possibile vedere gli episodi già pubblicati: basta abbonarsi e connettersi a Netflix e cercare il titolo della serie tv. Partirà automaticamente il primo episodio della prima stagione.