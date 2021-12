Enabot Ebo SE in offerta è il regalo tech sotto 100 euro ideale

A fine settembre Amazon ha presentato Astro, il suo robot domestico che assomiglia vagamente al famoso personaggio Disney Wall-E e che, tra le varie funzioni, ha quella di sorvegliare l’abitazione girando liberamente e autonomamente per la casa. Un prodotto molto interessante ma che, purtroppo, non è ancora sul mercato e, quando lo sarà, avrà un prezzo veramente elevato: 1.449,99 dollari.

Per fortuna, però, ci sono delle alternative molto più economiche e sono già disponibili, persino su Amazon. Ad esempio Enabot Ebo SE, un piccolo robot domestico, grande quanto un’arancia, che ha molte delle funzionalità di Astro ma ad un prezzo irrisorio. Enabot Ebo SE è un device molto particolare, che fonde al suo interno la tecnologia dei robot aspirapolvere a quella delle videocamere IP di sorveglianza. Il risultato è un dispositivo che può sorvegliare casa in autonomia, oppure esserci utile per restare in contatto con i nostri familiari quando siamo fuori per lavoro. Ecco come funziona Enabot Ebo SE, e quanto costa.

Enabot Ebo SE: caratteristiche tecniche

Enabot Ebo SE è molto piccolo: è un robot a forma di palla ovale (22x15x12 centimetri) su due ruote. E’ dotato dei sensori classici dei robot aspirapolvere, quindi può muoversi in autonomia dentro casa e tornare da solo alla postazione di ricarica quando la batteria integrata sta per esaurirsi.

E’ inoltre dotato di videocamera 1080p, con sensore notturno a infrarossi, che abbinato alla rilevazione automatica del movimento lo rende un ottimo “vigilante" della casa mentre noi non ci siamo. Si può anche impostare una pianificazione per i “tour" del robot dentro la casa, ottimo per sorvegliare gli ambienti ogni tot ore.

La connessione alla rete avviene via WiFi e l’audio è bidirezionale, quindi potremo usare Enabot Ebo SE anche per comunicare a distanza con le persone in casa e vederle, ma loro non vedranno noi perché il robot non è dotato di schermo.

Interessante, ai fini della privacy, la scelta di non appoggiarsi ad un sistema di storage in cloud: tutti i dati delle registrazioni, che possiamo attivare da remoto, sono salvati sulla memoria interna (espandibile con scheda SD).

Enabot Ebo SE: l’offerta Amazon

Nonostante Enabot Ebo SE sia un dispositivo molto economico ha ricevuto svariate recensioni positive dalla stampa internazionale, oltre che una media estremamente elevata di giudizi da parte di chi l’ha comprato su Amazon (4/5 stelle).

Il prezzo di listino di Enabot Ebo SE è di 119 euro, decisamente buono viste le caratteristiche tecniche. Al momento, però è in sconto su Amazon al prezzo minimo storico di 83,39 euro (-35,70 euro, -30%). A questo prezzo vale proprio la pena di provarlo o, addirittura, considerarlo a pieno titolo tra i regali tech sotto i 100 euro per Natale 2021.

Enabot Ebo SE – Robot autonomo di sorveglianza con audio bidirezionale