Come sturare un lavandino con lo smartphone

Il lavandino otturato è l’incubo in cui tutti noi, prima o poi, cadiamo. Che sia quello della cucina, o quello del bagno, o persino il WC, quando l’acqua invece di scendere sale diventa un grosso problema e si rischia di allagare casa. Sturalavandini alla mano si prova a fare il possibile, ma a volte è necessario chiamare un idraulico.

Che verrà a casa nostra con uno strumento: l’endoscopio. Si tratta di un piccolo dispositivo formato da una mini telecamera connessa ad un cavo flessibile: lo si inserisce nel tubo da ispezionare e si vede dove sta l’ostruzione, per poi procedere di conseguenza. A lavoro fatto si paga l’idraulico e si sorride, perché il tubo funziona di nuovo anche se il nostro portafogli è più leggero. Oppure si fa da soli, comprando un endoscopio WiFi che si connette allo smartphone e ci permette di ispezionare e a volte anche i tubi da soli, ma anche di fare molto altro. La domanda è: costa di meno un endoscopio, che si può usare mille volte, o un solo intervento dell’idraulico? La risposta, grazie ad Amazon, è chiarissima: comprate subito un endoscopio, vale tutti i soldi che costa.

Endoscopio Wireless Depstech: come funziona

Su Amazon di endoscopi ce ne sono parecchi, ma questo è forse quello con il rapporto costo/caratteristiche migliori tanto da essere Amazon’s Choice e da avere una media di 4,5 stelle su oltre 3 mila recensioni. Non è da tutti.

Si tratta di un prodotto semplice ma efficace: il cavo da 3,5 metri collega una piccola videocamera 1200p da 2 MP (risoluzione fino a 1.600×1.200 pixel) ad una scatoletta alimentata a batteria, che si ricarica collegandola ad una presa elettrica tramite il cavetto in dotazione.

La piccola telecamera è dotata di 6 LED, che proiettano la luce (regolabile per intensità) all’interno del tubo affinché la videocamera possa riprendere anche al buio. La scatoletta ha al suo interno un chip WiFi, che le permette di connettersi allo smartphone Android (dalla versione 5.0 in poi) o iOS (dalla versione 8.0 in poi) tramite l’apposita app del produttore. Con l’app è possibile anche registrare il video ripreso.

Infine, l’endoscopio è dotato di accessori, come uno specchietto magnetico, una calamita e un gancio, da applicare alla testa della telecamera. Con questi accessori potremo, in più di un caso, non solo vedere dove sta l’ostruzione ma anche rimuoverla asportando o spostando l’oggetto che fa da tappo.

Endoscopio Wireless Depstech: quanto costa

Questo endoscopio wireless non può esserci utile solo in caso di ostruzione di un lavandino, ma anche in molti altri casi. Ad esempio quando ci cadono le chiavi in un tombino: le potremo trovare e racogliere in fretta grazie al gancio. Oppure se dobbiamo ispezionare una fessura o un punto inaccessibile del garage, magari perché crediamo ci possa essere un nido di topi o di insetti.

Ma questo oggetto può essere usato anche per il più piacevole fai da te, ad esempio per ispezionare un acquario o per controllare il vano motore della nostra auto. Insomma, l’accoppiata tra questo endoscopio wireless e il nostro smartphone può farci fare mille cose diverse, che forse nemmeno immaginavamo prima.

A che prezzo? L’endoscopio wireless Depstech è in vendita su Amazon a 30 euro, meno di quanto ci costa un intervento dell’idraulico.

Endoscopio Wireless Depstech – Telecamera da 2 MP – Cavo 3,5 metri

Chi ha capito le potenzialità di un prodotto del genere abbinato al proprio smartphone, ed è disposto a spendere un po’ di più, ha poi a disposizione anche la versione con telecamera da 5 MP (2.592×1.944 pixel), batteria più grande e cavo da 5 metri. Costa una quindicina di euro in più.

Endoscopio Wireless Depstech – Telecamera da 5 MP – Cavo 5 metri