TOTALE PUNTI 7.5 Recensione Smart Lock Linus L2 Indovinate come si entra in una casa smart?.... Ovviamente con lo smartphone grazie a una serratura particolarmente intelligente! Abbiamo provato Smart Lock Linus L2, la nuova versione della serratura smart di Yale con funzioni intelligenti per accedere a casa e controllare gli ingressi, anche da remoto. Ecco le sue caratteristiche, come funziona e cosa ne pensiamo.

PRO Numerose funzioni smart per l’accesso a casa

Yale Dot nella confezione

Design migliorato CONTRO Il montaggio autonomo richiede alcune capacità manuali

Il design non si integra in modo ottimale con tutte le porte

Manca colore oro

Design: com’è fatta Smart Lock Linus L2 VOTO: 8 Con l’arrivo del nuovo modello Linus L2 è cambiato leggermente il design della serratura Yale, che diventa più piccola, resistente e silenziosa. Le forme sono eleganti e moderne, per questo si integrano perfettamente in abitazioni con lo stesso stile e un po’ meno su serrature con forme “classiche”. L’alloggiamento in metallo opaco è disponibile in due colori, nero e argento, e ospita in un corpo sottile e ridotto al minimo il motore ad alta coppia, il quale consente un movimento di blocco e sblocco fluido e veloce. Grazie alla manopola nella parte interna e all’ingresso per la chiave all’esterno, è possibile bloccare e sbloccare la serratura anche manualmente, nel caso si preferisca questa modalità o in mancanza di connessione.

Installazione: c’è bisogno di un tecnico? VOTO: 6.5 Smart Lock Linus L2 è progettata per essere installata e configurata in modo autonomo, ed effettivamente questi processi sono piuttosto semplici grazie alle numerose istruzioni presenti online e la guida passo per passo dell’app. Occorre, però, specificare che servono comunque alcune capacità manuali che non tutti possiedono. In generale, non è necessario l’intervento di un tecnico ma occorrerà saper valutare la compatibilità con il nuovo dispositivo smart e la necessità o meno di un adattatore, per poi eventualmente smontare la serratura presente sulla porta e montare, calibrando correttamente, quella nuova. Un processo semplice se si conosce il funzionamento base delle serrature e si è capaci di utilizzare gli strumenti adatti. Bisogna dire che, per ogni necessità, il servizio di assistenza del brand risponde prontamente.

Funzionalità intelligenti: come funziona Smart Lock Linus L2 VOTO: 8 La serratura smart Linus L2 migliora molte delle funzionalità della versione precedente per rendere ancora più semplice la gestione degli accessi a casa. Ad esempio, il tempo di blocco e sblocco della porta è dimezzato e la connessione Wi-Fi e Bluetooth sono state integrate nel dispositivo, eliminando la necessità di aggiungere un bridge ulteriore per la connessione. Per capire meglio di cosa si tratta e valutare, eventualmente, l’acquisto, ecco alcune delle caratteristiche e dei vantaggi di questo dispositivo: Una delle caratteristiche principali delle serrature smart è la possibilità di controllare l'accesso da remoto . Permettono di sbloccare o bloccare la porta anche quando non ci si trova fisicamente sul luogo, consentendo ad amici, familiari o servizi di consegna di entrare comodamente quando serve. L’accesso, infatti, può essere fatto senza chiavi o con la chiave fornita, se si desidera, impostando orari specifici per sblocco e blocco della serratura (come l’ora di andare a dormire o a lavoro), oppure chiudendo e aprendo automaticamente quando ci si avvicina o allontana dalla porta (tramite GPS dello smartphone). Smart Lock Linus L2 è dotata di due tecnologie wireless, Bluetooth e Wi-Fi , che consentono di comunicare con altri dispositivi, come gli smartphone. Infatti è possibile controllarla tramite l' applicazione dedicata Yale Home (disponibile per iOS e Android) che consente di bloccare o sbloccare la serratura, monitorare le varie attività e controllare tutte le impostazioni. La serratura smart è dotata di un sistema di sicurezza che permette solo agli utenti autorizzati di entrare attraverso diversi metodi di autenticazione, come l'impronta digitale, il riconoscimento facciale , il codice PIN o una chiave virtuale generata dal proprietario tramite app. Linus L2 può inviare notifiche in tempo reale sullo smartphone ogni volta che la porta viene aperta o chiusa, sbloccata e bloccata, registrando nel feed dell’app anche le attività e chi svolge l’azione, tenendo traccia di ogni cambiamento. L’integrazione della serratura con altri dispositivi smart nella casa, come telecamere di sicurezza (di Yale e dei partner del brand), sistemi di allarme, illuminazione intelligente Philips Hue o assistenti vocali come Amazon Alexa e Google Home , consente di automatizzare ulteriormente la sicurezza domestica. Smart Lock Linus L2 ha tutte queste caratteristiche e ci sta piacendo particolarmente per il suo design pulito e ridotto al minimo e, soprattutto per la presenza in confezione di un piccolo dispositivo, chiamato Yale Dot, che consente un ulteriore metodo di blocco e sblocco. Si tratta di una sorta di bottoncino che è possibile attaccare nei paraggi della porta e consente di entrare semplicemente appoggiando lo smartphone sullo stesso, grazie alla tecnologia NFC.