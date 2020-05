Epic Game Store down, la colpa è di GTA 5 gratis

Lo store di Epic Game è down: dalle 17:00 del 14 maggio non si riesce ad accedere al sito web. La “colpa” è di GTA 5, che da oggi è disponibile gratuitamente per una settimana sul sito della software house statunitense. Troppi gli accessi in contemporanea sullo store che hanno portato al down dei server e all’impossibilità di entrare e acquistare il gioco.

“Si è verificato un errore imprevisto.” Questo il messaggio che accoglie gli utenti che provano a entrare nell‘Epic Game Store. Sotto il messaggio appare un “500” scritto a caratteri cubitali, si riferisce al codice del messaggio di errore. Come già detto il motivo del down dell’Epic Game Store è la gratuità di GTA 5, uno dei giochi più acquistati di sempre e che da sette anni domina le classifiche dei titoli più venduti. La possibilità di ottenerlo gratuitamente ha mobilitato milioni di giocatori in tutto il Mondo che dalle 17:00 si sono riversati sui server di Epic Game. Mandandoli in crash.

Perché non riesci a scaricare GTA 5 gratis oggi

Impossibile accedere al sito. Troppi gli utenti che hanno provato ad acquistare gratis GTA 5, disponibile sull’Epic Game Store dalle 17:00 di oggi. Il sito web è momentaneamente down e probabilmente i tecnici stanno cercando di risolvere i problemi per tornare online il prima possibile. Vi terremo informati.