Presto potremo sapere chi produce gli smartphone più sostenibili

Nel 2020, in tutto il mondo, sono stati venduti 1,35 miliardi di smartphone e, molto probabilmente, ne sono stati messi da parte o buttati un numero molto simile. Molti di essi sono diventati un rifiuto elettronico (RAEE) difficile da riciclare e con molti materiali che non possono essere riciclati.

Il problema ambientale dietro l’industria dell’elettronica di consumo, come è facile capire, è quindi enorme e va affrontato prima possibile. Ci stanno iniziando a provare cinque operatori telefonici europei (Deutsche Telekom, Orange, Telefónica, Telia Company e Vodafone) e la prima risposta è “Eco Rating“. Un nome molto semplice e intuitivo, che ci dice già di cosa si tratta: un punteggio di ecosostenibilità per gli smartphone, in modo che l’acquirente possa scegliere il modello che vuole comprare con più consapevolezza. Lo standard di valutazione è già pronto, i primi device sono già sotto test e i primi Eco Rating ufficiali arriveranno tra pochi giorni: si parte a Giugno 2021.

I parametri dell’Eco Rating

L’Eco Rating è un numero, in una scala da 1 a 100. Più il rating si avvicina a 100 e più è ecosostenibile il telefono. All’interno del rating affluiscono 5 punteggi specifici (basati a loro volta su 13 indicatori di impatto ambientale):

Durabilità

Riparabilità

Riciclabilità

Uso efficiente delle risorse

Rispetto del clima

Per calcolare questi punteggi viene preso in considerazione tutto il ciclo di vita del dispositivo, da quando viene costruito a quando viene smontato e riciclato. E’ stata anche creata una apposita etichetta, che riporta sia l’Eco Rating complessivo che i singoli cinque valori, insieme ad un QR code che porta ad informazioni aggiuntive più dettagliate.

L’Eco Rating verrà usato in 24 Paesi europei: Albania, Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Macedonia del Nord, Montenegro, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Turchia e Regno Unito.

Eco Rating: i telefoni sotto test

I tecnici di Eco Rating sono già al lavoro per testare i primi modelli. I primi ad avere il punteggio di ecosostenibilità saranno gli smartphone di Bullitt Group (CAT e i rugged di Motorola), Doro, HMD Global (Nokia), Huawei, MobiWire, Motorola/Lenovo, OnePlus, OPPO, Samsung, TCL-Alcatel, Xiaomi e ZTE, per un totale di circa 80 modelli già testati. Un nome non c’è e salta subito all’occhio: Apple.

Per capire meglio quanto conta l’Eco Rating e come interpretarlo, basta pensare al fatto che 10 punti dell’indice equivalgono più o meno all’emissione di 10 chilogrammi di CO2 in atmosfera.