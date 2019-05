ESports Italy torna al Campus Reti: data e programma della 2° edizione

Torna per il secondo anno di fila eSports Italy: l’evento esportivo si svolgerà sabato 25 maggio presso l’innovativo Campus Reti, a Busto Arsizio in provincia di Varese. Saranno presenti stelle degli sport elettronici e moltissimi speaker del settore. Ideato da Reti SpA, società di consulenza informatica, l’iniziativa è completamente gratuita e ospita tutte le community esportive, istituzioni, imprese, enti e associazioni, aspiranti player e tutti gli appassionati del mondo videoludico.

Al centro dell’edizione di quest’anno ci sarà l’hashtag #wecanstart per evidenziare come il fenomeno degli esports stia crescendo anche in Italia.

“Esports Italy prima edizione è stato un successo, oltre che un’esperienza meravigliosa. E parlo sia a livello organizzativo, sia a livello informativo. L’esport è un tema che ci sta toccando sempre più da vicino e che sta cambiando alla velocità della luce. Mi ricordo quando giocavo in competitive tra il 2009 e il 2011: sono passati circa 8 anni e quasi non riesco a stare al passo con tutte le novità! Sono felicissima di poter partecipare alla seconda edizione come presentatrice assieme a Bryan, certa che ne vedremo delle belle anche quest’anno” – ha dichiarato Jessica Armanetti, alias MissHatred, presentatrice dell’evento per il secondo anno consecutivo.

Durante la mattinata si potrà esplorare il mondo esportivo, accompagnati da esperti del settore come Francesco Jacopo Lombardo e Simone AKirA Trimarchi. Non solo: ci saranno anche i due colossi ESL Italia e Pg Esports, nonché i Morning Stars, GEC (Giochi Elettronici Competitivi) e da AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani).

All’evento saranno organizzati workshop tematici, che terranno occupati i presenti per tutto il pomeriggio: sarà possibile confrontarsi su temi diversi e competenze di settore relativamente ad attività di coaching, game development, management, advertisting, preparazione mentale.