Euro 2020: dove guardare Italia - Svizzera in TV e diretta streaming

Seconda tappa di Euro 2020, competizione slittata al 2021 a causa della pandemia da Covid-19, questa sera alle 21 per gli Azzurri guidati da Roberto Mancini: allo stadio Olimpico di Roma, per mantenere la testa del Gruppo A Bonucci e compagni dovranno affrontare e battere la Svizzera reduce dal pareggio per 1 a 1 nel match d’apertura contro il Galles di Ramsey e Bale.

Non sarà semplice, e la vittoria convincente dell’Italia di venerdì all’esordio contro la Turchia, quando la formazione di Burak Yilmaz ha subito un sonoro 3-0, ha certo dato agli Azzurri consapevolezza nei propri mezzi ma anche alzato le aspettative e quindi le pressioni in gioco. Al di là di questo, si prospetta una gradevole serata di sport e di spettacolo: gli incontri di Euro 2020 saranno trasmessi anche in 4K ed il campionato europeo sarà il primo basato in modo massiccio sullo streaming per vedere le partite. Lo si può vedere come una sorta di “aperitivo" del prossimo campionato di Serie A, che metterà a dura prova le infrastrutture e le connessioni ad Internet essendo per la prima volta trasmesso in streaming grazie a Dazn. Ecco come vedere, sia in TV che online, Italia-Svizzera.

Come vedere Italia-Svizzera in streaming

Chi non gode di una buona copertura del digitale terrestre, non ha un impianto satellitare o magari non può mettersi comodo sul divano a guardare l’incontro e preferisce quindi farlo in mobilità, per Italia-Svizzera in streaming ha più di qualche opzione a disposizione.

Si può scaricare l’app Rai Play, gratuita su tutte le piattaforme supportate (smart TV, smartphone e tablet con Android o iOS, e Amazon Fire TV), oppure, in alternativa, ci si può collegare tramite qualsiasi browser all’indirizzo www.raisport.rai.it.

Due ulteriori opzioni eleggibili sono Sky Go e Now TV.

Come vedere Italia-Svizzera in TV

I diritti TV di Euro 2020 sono in possesso di Rai e Sky. Con proporzioni diverse: la TV pubblica italiana può trasmettere 27 incontri, mentre la TV satellitare trasmetterà tutte le 51 partite di cui si compone Euro 2020.

Sky trasmetterà su Sky Sport 1, il canale 201 della piattaforma satellitare, e su Sky Sport HD, canale 251, Italia-Svizzera a partire dalle 20:30 di oggi. Visibile, sempre attraverso i mezzi dell’emittente satellitare, anche sui canali 472 e 482 del digitale terrestre.

Rai invece trasmetterà in chiaro Italia-Svizzera su Rai 1 ed anche in alta definizione sul canale 501 del digitale terrestre ossia Rai 1 HD.

Come vedere Italia-Svizzera in TV 4K

Per chi invece possiede una smart TV con risoluzione UHD 4K, magari acquistata di recente, potrà vedere Italia-Svizzera ad altissima definizione, sia gratuitamente attraverso la Rai che in pay TV attraverso la piattaforma satellitare di Sky.

La formula gratuita prevede la fruizione dell’incontro di Euro 2020 tra gli Azzurri e gli elvetici attraverso tivùsat ed il canale 210 della piattaforma satellitare gratuita, Rai 4K. Gli abbonati Sky con una smart TV 4K ed un decoder Sky Q Platinum o Black possono assistere all’incontro in 4K HDR, naturalmente a condizione che il televisore sia compatibile.