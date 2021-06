I migliori proiettori per vedere Euro 2020 come allo stadio

Manca sempre meno al momento in cui lo spettacolo dell’europeo di calcio Euro 2020 si materializzerà per pochi fortunati sotto forma di uno stadio in cui entrare, prendere posto e attendere il calcio di inizio, per altri – molti altri – sotto forma di un calendario molto fitto di partite da seguire da casa, sul divano, davanti la TV.

O perché no, all’aperto: sul terrazzo, in giardino, ogni luogo può prestarsi ad assistere ad una manifestazione sportiva che ha sempre regalato coinvolgimento ed emozioni. E le emozioni vanno condivise anche in tempo di pandemia e restrizioni, naturalmente con le dovute accortezze per evitare assembramenti e contravvenire al buon senso, oltre che alla legge. Per vedere Euro 2020 come allo stadio sono sufficienti un proiettore ed un muro bianco, o in alternativa un telo apposito acquistabile con pochi euro sugli shop online. Assistere alle partite all’aperto è la soluzione migliore, forse obbligata, per godersi in compagnia il percorso degli Azzurri e delle nazioni in gioco: con tanto spazio a disposizione ed un proiettore si possono rispettare le distanze interpersonali, e non privarsi del piacere di assistere ad Euro 2020 con gli amici ed un maxi schermo.

Come scegliere proiettore per Euro 2020

Nella scelta di un proiettore va anzitutto stabilita la modalità di utilizzo, ossia se sarà utilizzato prevalentemente al chiuso o all’aperto. Farlo è fondamentale per scegliere di conseguenza le caratteristiche del proiettore più adatte allo scopo, come la luminosità massima che in caso di utilizzo in contesti molto ben illuminati – come all’esterno – deve essere la più elevata possibile, preferibilmente superiore a 2.500 lumen.

Poi c’è la risoluzione. Di modelli in Full HD è pieno il mercato: sono quelli più diffusi, ma possono risultare stretti nel caso in cui non si accettassero rinunce in termini di qualità dell’immagine. In questo caso, e se si cerca qualcosa che sia a prova di futuro, potendo spendere il consiglio è di preferire un proiettore 4K, lo strumento migliore per Euro 2020 e le successive manifestazioni.

Tra gli aspetti da valutare ci sono il contrasto, ed anche in questo caso più il rapporto è elevato (ad esempio 1.000:1) maggiore sarà la qualità di visione, la tecnologia, dove LCD è migliore per intensità della luce e saturazione dei colori mentre DLP offre contrasti migliori, e naturalmente dimensioni, peso e rumorosità, aspetto quest’ultimo da tenere in considerazione se si cerca un proiettore per interni.

I migliori proiettori per Euro 2020

Si parte col “botto“, con un modello di Epson che rifiuta quasi del tutto i compromessi. Lo si intuisce anche dal prezzo parecchio elevato, sintomo però di un’attenzione alla qualità che si riflette nelle caratteristiche: risoluzione 4K, 3.000 lumen, contrasto 100.000:1, immagini fino a 500 pollici e molto altro. Una tra le migliori opzioni in assoluto.

Epson EH-TW7100 Proiettore UHD 4K, 3.000 Lumen, 16:9

Si prosegue sempre con Epson, che nel campo dei proiettori è un’istituzione. Modello che rispetto al precedente costa quasi la metà, ma è più indicato per gli interni o le terrazze e lo si intuisce dai 1.000 lumen di luminosità. Contrasto 2.500.000:1, Wi-Fi, Miracast, risoluzione Full HD e tutto ciò che serve per mettersi comodi sul divanetto o la sdraio.

Epson EF-11 – Proiettore 3LCD, Full HD, Wifi Miracast, Luminosità di 1.000 lumen

C’è poi un modello ultra portatile di Xiaomi, il Mi Smart Compact Projector, che si rivolge a coloro che intendono portarlo ovunque. Ottime le caratteristiche in rapporto al prezzo: LED, risoluzione Full HD, comandi vocali grazie a Google Assistant, Android TV 9.0, altoparlanti con Dolby DTS, fino a 120 pollici.

Xiaomi Mi Smart Compact Projector, Proiettore LED portatile per Home Cinema, 1080P Full HD

Con una cifra irrisoria si porta a casa invece il proiettore di Vankyo, che gode di tantissime recensioni positive. Compatibile con il Wi-Fi, immagini fino a 300 pollici, risoluzione Full HD, altoparlanti integrati e 5.500 lumen dichiarati a meno di 100 euro. Con un prezzo del genere vale la pena comprarlo anche solo per provare come va.

VANKYO Leisure 430W Proiettore WiFi Full HD