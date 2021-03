Evento Apple il 23 marzo: cosa sarà presentato

Da giorni girano indiscrezioni su un possibile evento Apple, non confermato ufficialmente, che si dovrebbe tenere online il 23 marzo. Come tutti gli eventi Apple anche quello della settimana prossima dovrebbe servire a presentare al mondo nuovi prodotti o nuovi servizi. Tutti si chiedono, quindi, cosa presenterà Apple il 23 marzo.

Nessuno lo sa, ma in tanti fanno ipotesi più o meno credibili. Molte ipotesi, visto che sono tanti anche i prodotti (assai meno i servizi) Apple che potrebbero essere presentati durante l’evento, e sono tutti molto attesi. Ci sono intere linee di prodotto che Apple deve aggiornare e accessori, come le AirPods di terza generazione, che si attendono da almeno un anno ma che ancora non hanno visto la luce. Proprio le AirPods 3 sono il prodotto che, secondo molti leaker e analisti, non dovrebbe mancare nella presentazione del 23 marzo, ma non sono l’unico. Ecco i rumor più credibili.

AirPods 3: presentazione quasi certa

Se l’evento di martedì prossimo si svolgerà veramente, è quasi certo che verranno presentate le AirPods 3. Il noto e affidabile analista del mercato dell’elettronica Ming-Chi Kuo, infatti, già a ottobre dello scorso anno ha predetto che Apple mostrerà le nuove cuffiette wireless entro la prima metà del 2021. Ci siamo, quindi, i tempi sono maturi.

La prima generazione di AirPods risale al settembre 2016, mentre al seconda e attuale versione è stata presentata a ottobre 2019. Mentre nel 2016 Apple era quasi sola nel mercato delle cuffiette wireless, però, oggi il settore è molto più affollato e i prodotti dei concorrenti sono all’altezza delle cuffiette di Cupertino.

Proprio per questo tutti credono che l’arrivo della nuova generazione sia imminente, per ristabilire la superiorità di Apple in questo mercato grazie a un nuovo chip per la connessione wireless e a una migliorata autonomia. Non ci sarà, invece, l’algoritmo di cancellazione attiva del rumore per non sovrapporre il prodotto alle già esistenti AirPods Pro.

Nuovi iPad, MacBook Pro e Mac: è arrivato il momento?

Oltre alle cuffiette wireless, sono molti i prodotti Apple che potrebbero essere annunciati la settimana prossima. A partire dall’ormai famoso iPad 2021 con schermo mini LED e processore simile all’M1 dei recenti MacBook Air e Pro da 13 pollici.

E, a proposito di MacBook Pro, da qualche mese si ipotizza un imminente lancio del nuovo modello da 16 pollici, con un processore ancora più potente dell’M1. Infine, restando ai possibili nuovi modelli di computer Apple con processore M1 (o un suo derivato, più potente), vanno citati i nuovi iMac e i nuovi Mac Pro dei quali, però, oggi abbiamo solo ipotesi.