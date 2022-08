Evento Apple ufficiale: il 7 settembre arriva iPhone 14

Apple ha confermato ufficialmente le indiscrezioni che indicavano il 7 settembre come data di presentazione della sua nuova gamma di smartphone. Oltre all’iPhone 14, il colosso di Cupertino lancerà quel mercoledì anche i suoi nuovi smartwatch Apple Watch Series 8 e gli AirPods di nuova generazione. Lo slogan "Far Out" e il tema spaziale dell’invito all’evento potrebbero suggerire alcune particolari funzionalità.

Alle 19:00 (in Italia), allo Steve Jobs Theater a Cupertino, assisteremo (anche in live streaming) al debutto dei quattro nuovi modelli di iPhone 14. Fra le diverse funzionalità che troveremo a bordo dei device, spicca il sistema di display sempre attivo, di cui dovrebbero godere i modelli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. La tecnologia permetterà ai due smartphone, rispettivamente da 6,1 pollici e da 6,7 ​​pollici, di illuminare solo alcune parti dei loro pannelli OLED in modo da mostrare le informazioni di base quali l’ora, il livello della batteria e le notifiche più importanti. Gli altri device della gamma sono l’iPhone 14 da 6,1 pollici e l’iPhone 14 Max da 6,7 pollici.

iPhone 14: messaggi satellitari e altre novità

La serie in arrivo potrebbe essere dotata una feature inedita che permetterà agli utenti di inviare messaggi, sia attraverso l’app Messaggi che di segnalazione per le emergenze, sfruttando le reti satellitari quando la copertura cellulare non è disponibile (ipotesi suggerita dal tema dell’immagine del lancio).

Inoltre i telefoni "Pro" introdurranno il nuovo chipset Apple A16 e faranno debuttare il sensore da 48 MP, che potrebbe permettere agli utenti di scattare anche astrofotografie, cioè le foto notturne alle stelle (altra funzione suggerita dall’immagine scelta per lanciare l’evento.

Il processore Apple A15 andrà sotto il cofano degli iPhone 14 e iPhone 14 Max, dispositivi che offriranno anche un sensore principale da soli 12 MP.

Un’altra novità in arrivo per le versioni iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max dovrebbe riguardare l’approdo di un doppio foro dello schermo (per il sensore frontale e il FaceID) a scapito del vecchio notch. La "tacca" tuttavia, sopravviverà a bordo degli altri modelli.

iPhone 14: prezzo e disponibilità

Dato che mercoledì 7 settembre debutteranno ufficialmente, gli iPhone 14 potrebbero essere già disponibili per i preordini partire già il 9 settembre, mentre le vendite potrebbero iniziare già il 16 settembre.

Nell’attesa di avere maggiori indicazioni ufficiali, secondo le ultime indiscrezioni l’iPhone di base da 6,1 pollici dovrebbe avere un prezzo di 799 dollari, mentre si arriverebbe a cifre molto più alte per gli altri modelli, specialmente per l’iPhone 14 Pro Max.