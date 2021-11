EZVIZ C6TC, telecamera di sicurezza a metà prezzo per il Black Friday

Le telecamere di sicurezza smart stanno diventando sempre più comuni all’interno delle abitazioni degli italiani. Piccole e compatte, possono essere facilmente controllate da qualunque smartphone e sono estremamente versatili. Nascono come strumenti per la sicurezza domestica, ma possono essere anche utilizzate per monitorare neonati e animali mentre ci troviamo in un’altra stanza o siamo fuori casa. E, inutile dirlo, sono tra le protagoniste assolute della settimana del Black Friday di Amazon.

Ne è un esempio l’EZVIZ C6TC, telecamera di sicurezza dalle forme particolari (è una sfera) ma con funzionalità smart che la rendono particolarmente apprezzata dagli utenti Amazon (445 valutazioni globali con una media di 4,4 su 5). Fino a fine novembre, la videocamera di sorveglianza sarà in offerta a metà prezzo, rendendola così ancora più appetibile.

EZVIZ C6TC IP cam di sicurezza, caratteristiche e funzionalità

Caratterizzata da un design piuttosto particolare (quanto meno se comparata con le altre telecamere di sicurezza smart), l’EZVIZ C6TC è una IP Cam da interni capace di offrire una visione a 360° degli ambienti in cui viene sistemata. Si tratta, infatti, di una telecamera smart motorizzata, controllabile a distanza con l’app di EZVIZ: posizionandola al centro di una stanza, dunque, permetterà di controllare facilmente tutto l’ambiente, girandola come più si preferisce.

Grazie al motion tracking intelligente la videocamera di sicurezza è anche in grado di muoversi autonomamente: se i sensori captano un movimento, l’obiettivo viene immediatamente puntato su chi si sta muovendo, seguendolo passo dopo passo. Le due potenti luci a infrarossi, inoltre, permettono di registrare e monitorare gli ambienti anche al buio: non sarà così necessario tenere una luce accesa in casa per continuare a vedere le immagini catturate dall’obiettivo dell’EZVIZ C6TC.

La compatibilità con Alexa permette, inoltre, di sincronizzare la telecamera di sicurezza motorizzata con gli Amazon Echo distribuiti in casa. In questo modo non solo è possibile controllare la EZVIZ C6TC con dei semplici comandi vocali, ma si possono controllare le immagini dagli schermi di un Amazon Echo 5, Amazon Echo 8 o Amazon Echo 10 (tutti e tre in offerta per il Black Friday 2021 e acquistabili in 5 rate a interessi 0).

EZVIZ C6TC in offerta per il Black Friday: sconto e prezzo

Grazie agli sconti del Black Friday di Amazon, la EZVIZ C6TC è in offerta fino a fine novembre praticamente a metà prezzo. Lo sconto del 48% permette di risparmiare oltre 40 euro sul listino: il prezzo per la settimana del Black Friday è di 46,90 euro (rispetto agli 89,99 euro originari).

