Facebook, arriva la modalità scura su iPhone: come sarà

Dovrebbe essere cosa fatta, la modalità scura potrebbe approdare su Facebook da un momento all’altro. Fino ad oggi la dark mode era stata resa disponibile solo su Facebook Lite, la versione “leggera” di Facebook che occupa solamente 9 megabyte dotata di qualche funzione in meno e pensata per i Paesi in via di Sviluppo dove gli utenti utilizzano smartphone con meno memoria.

Se Messenger, Instagram e WhatsApp dispongono già del tema scuro, funzione utile per risparmiare il consumo della batteria ed evitare l’affaticamento della vista, Facebook mancava ancora all’appello, ma il social di Menlo Park dovrebbe risolvere la questione a breve introducendo la Dark Mode sulla propria app al più presto, al momento solo iOS. Che cosa dovrebbe cambiare con l’arrivo della modalità scura sull’app di Facebook? A livello di funzionalità praticamente nulla, i cambiamenti più vistosi saranno solamente a livello di interfaccia utente, con il blu e il bianco che verranno sostituiti da un nero tendente al grigio.

Facebook, come funziona la dark mode

La Dark Mode era stata annunciata lo scorso autunno dal gigante californiano, durante la conferenza F8, dedicata agli sviluppatori, e ora sembra pronta a sbarcare su iPhone e iPad. I ragazzi di WABetaInfo sono stati i primi ad individuare la presenza della nuova opzione per abilitare la modalità scura su Facebook, mentre il sito dedicato al mondo Apple, 9to5mac, ha diffuso online sulle sue pagine una serie di screenshot di come appare la dark mode sull’app del social di Mark Zuckerberg.

A quanto sembra, Facebook avrebbe optato per un colore grigio rispetto al classico nero pece. La Dark Mode potrà essere abilitata direttamente dal menu delle impostazioni all’interno dell’app e quando sarà perfettamente operativa potrà essere anche personalizzata in base alle proprie esigenze. Per ora nulla si sa sui piani di rilascio della nuova modalità scura. Facebook non ha ancora dichiarato nulla in merito e, al momento, la nuova feature è stata resa disponibile solamente per un ristretto numero di utenti beta, ma il rilascio dovrebbe avvenire veramente a breve.

Facebook: la modalità “quiete”

Non solo modalità scura. Facebook sta per lanciare un’inedita funzionalità chiamata “Quiete”, uno strumento pensato per bloccare temporaneamente tutte le notifiche dell’app in modo che l’utente non venga disturbato in determinate ore del giorno. La nuova funzione permetterà di disattivare la maggior parte delle notifiche push inviate dal social network.

Gli utenti saranno poi in grado di impostare un timer e decidere per quanto tempo sarà impossibile utilizzare l’app. Quando il tempo impostato nel timer è scaduto, Facebook riprenderà a funzionare normalmente.