Facebook cambia le pagine pubbliche: tutte le novità

Le Pagine pubbliche di Facebook sono state ridisegnate per offrire a creatori e personaggi pubblici un’esperienza di gestione più semplice e intuitiva. Il social network abbandona l’opzione Mi Piace e sceglie il Segui, porta nuovi tool di gestione e maggiore sicurezza per le community e gli obiettivi di business.

Tra le novità che saltano all’occhio c’è sicuramente il nuovo layout, un miglioramento del Feed di Notizie peer scoprire e partecipare alle conversazioni, seguire i trend e interagire con i fan e la propria community. Facebook ha pensato anche a un sistema di navigazione tra il profilo personale del creatore e la Pagina pubblica che sia più fluido e facile, oltre a introdurre tutta una nuova serie di strumenti per la gestione: dagli Insights e Ads, a nuove funzioni per i messaggi. Non mancano poi funzionalità implementate dal punto di vista della sicurezza e dell’integrità, per evitare spam e account fake.

Facebook rinnova Pagine: layout e Feed Notizie

Il nuovo layout di Pagine pubbliche per Facebook è stato ridisegnato in modo da essere più pulito, semplificando la visualizzazione di biografie, post e altre informazioni importanti. In questo modo si ottiene una navigazione fluida e semplice, anche tra Pagina e profilo personale.

Grazie a un Feed di Notizie dedicato per Pagine, si potranno scoprire e partecipare a conversazioni interessanti per l’utente e seguire i trend del social network grazie ai suggerimenti mirati. Per aumentare la visibilità di creatori e personaggi pubblici, i commenti e le conversazioni di una Pagina avranno maggiore spazio nel Feed delle Notizie dei loro follower, coi commenti dei gestori che saranno spostati in cima alla sezione.

Inoltre, per una maggiore interazione e supportare conversazioni più ricche, la prossima versione di Pagine supporterà un nuovo formato di domande e risposte basate su un testo. Il social network dice addio ai Mi Piace e sceglie di concentrarsi sugli utenti che mettono Segui alla Pagina Pubblica. Facebook si concentra così sul modo in cui le persone si connettono alle loro pagine preferite, per poter ricevere aggiornamenti e notifiche che siano pertinenti.

Facebook rinnova Pagine: nuovi tool di gestione

Pagine pubbliche di Facebook si rinnova anche negli strumenti di gestione, offrendo la possibilità di assegnare e gestire le autorizzazioni di accesso agli amministratori in base ad attività specifiche. Si potranno impostare livelli diversi di accesso per gestire insights, annunci e Ads, contenuti, attività e messaggi della community.

Pagine, sicurezza e integrità migliorate

Anche la sicurezza e l’integrità di Pagine pubbliche sono state implementate da Facebook, così che siano un luogo sicuro per i follower e che rispetti le regole standard di comportamento del social network. Inoltre, aumenta di importanza il badge verificato per le Pagine, così che si possa garantire che post e commenti siano di profili autentici piuttosto che di account fake.