Facebook, in arrivo un'app per sfidare Twitch

Facebook lancia la sfida a Twitch di Amazon e a YouTube di Google nell’ambito dello streaming dei videogame online. L’azienda di Menlo Prk ha reso disponile per gli utenti Android la nuova app Facebook Gaming dedicata esclusivamente allo streaming dei videogame. L’app è la versione mobile del servizio “Giochi” presente all’interno del social di Menlo Park dallo scorso anno e accessibile dalla barra di navigazione dell’app desktop.

Facebook Gaming per ora è disponibile solamente per smartphone e tablet Android, ma è previsto a breve anche l’arrivo della versione Apple per iPhone e iPad. Facebook decide così di farsi largo nella community dei videogamer, una decisione importante per il social network sempre pronto a cercare di accaparrarsi nuove fette di mercato. E il mondo dei videogame e degli eSport è in forte crescita, soprattutto in questi giorni di lockdown: il traffico su Twitch è esploso, grazie anche all’arrivo di Vip e sportivi in carne e ossa, come ad esempio Charles Leclerc, diventato uno “streamer professionista”.

Cosa è l’app Facebook Gaming

L’uscita di Facebook Gaming era programmata per il giugno, ma l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus e la conseguente quarantena hanno accelerato i piani dell’azienda di Mark Zuckerberg, anticipando di fatto il lancio della nuova app, applicazione che è stata testata in Asia e in America Latina. Facebook ha affermato che su 2 miliardi e mezzo di utenti sono ben 700 milioni quelli che utilizzano dei contenuti legati al mondo dei videogame. Con Facebook Gaming gli utenti potranno giocare online utilizzando il proprio telefono, visualizzare i post delle case di sviluppo, essere aggiornati con le notizie inerenti l’universo del gaming, vedere gli streamer famosi giocare dal vivo e altre interessanti funzioni.

Come dichiarato al New York Times dal responsabile della app Facebook, Fidji Simo: “Stiamo vedendo una grande crescita della fruizione dei videogiochi durante la quarantena. Investire nei giochi in generale è diventata una nostra priorità, perché sono una forma di intrattenimento che connette davvero le persone. Non è solo una forma passiva di consumo, ma un intrattenimento interattivo che unisce le persone“.